Laura Boyer arremete contra Isabel Preysler en una entrevista póstuma

Semana parece este miércoles un capítulo de "Epílogo", el sorprendente programa ideado a finales de los 90 por Begoña Aranguren e Isabel Verajáuregui en el que se entrevistaba a un famoso con la condición de no emitir la charla hasta que un notario confirmase su fallecimiento. Por el plató de este espacio pasaron desde Paco Rabal hasta Juanito Valderrama, pasando por Chavela Vargas, Manuel Fraga o Julio Anguita, el último.

Ahora la revista hace algo parecido con Laura Boyer, la hija de Miguel Boyer, con una entrevista póstuma que fue realizada en su casa de El Viso sólo unos días antes de su muerte el pasado 24 de febrero a los 57 años de edad.

La historia del "cómo se hizo" es impactante. Laura envió un escrito a Semana para que lo publicaran. Una carta abierta en la que hablaba de sus sentimientos. La revista convino que sería mejor realizar una entrevista, y ella aceptó con una única condición: "No quiero dar pena".

Laura sabía que estaba a punto de fallecer, pero eso no hizo que perdiese el tono vigoroso durante la charla con el periodista. "Siempre he querido hablar, lo que pasa es que no estaba en disposición porque mis hijos eran pequeños o tenía problemas con mi exmarido", comienza. "Ahora estoy mal de salud y me apetece".

Sobre la herencia de Miguel Boyer: "Con la herencia de mi padre cero problemas. Renuncié a ella. Sólo me pedían dinero y me daban un busto y unas guías de Madrid…", explica sobre el polémico testamento. "Me lo ofrecía Isabel Preysler. Pesaba más de lo que valía". "Entre los gastos médicos que me reclamaban y el gasto de llevarme la herencia, decidió firmar la renuncia".

Sobre su relación con Preysler: "He tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía… Sufrí mucho porque a mi madre la vi muy mal. Para mí, ella es una persona hiperposesiva, que alejó a mi padre".

"Mi madre nos contó que mi padre la dejaba en un restaurante chino. Yo no me lo creía", relata sin ironía por la nacionalidad del establecimiento, en una época en la que a Preysler se le apodaba "la china". Se dieron cuenta de la infidelidad cuando el que fuera ministro de Economía estrella empezó a fiscalizar los gastos de la casa. "Mi padre iba y venía y eso cabreaba todavía más". Después, al casarse con la filipina, "nos veía a mi hermano y a mí a solas, en algún restaurante y poco tiempo… cuando íbamos a la casa de Puerta de Hierro nos sentábamos delante de un cuadro horrible de Isabel que me daba pánico".

"Estaba tan enamorado que al parecer puso la casa a nombre de ella. Metió verdaderamente la pata y ya no supo salir de ahí". Incluso la manera de anunciar el embarazo de Ana es impactante: "Isabel se ha preñao", le dijo su padre. La relación con esta hermana ha sido casi nula: "Yo le compraba juguetes, pero les hacía poco caso. Su madre le comía el coco". Sin embargo sí asegura que "el resto de los hijos de Isabel se han portado conmigo maravillosamente".

No cuidó a Miguel: "En mi opinión Isabel no cuidó nada de mi padre, le puso un montón de gente para cuidarle pero ella no le cuidó".

Y remata definiendo a la filipina: "Es una mujer fría, muy fría, muy calculadora…". "Al principio llegué a odiarla, pero también he llegado a comprender que es una persona que tiene otros recursos".

Alice Campello y Morata presentan a su hija

Hola se pone familiar este miércoles y lleva a portada a una de las parejas que, gracias a su simpatía y desinhibición en las redes sociales, han conseguido conquistar al público.

La italiana y el español posan con sus cuatro hijos, sus dos mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años, Edoardo, de 2, y la pequeña Bella. Su nacimiento ha sido una "lección de vida" para la pareja, ya que Alice estuvo a punto de morir horas después del parto debido a una complicación no poco frecuente: empezó a desangrarse y tuvo que recibir varias transfusiones y permanecer días en la UCI.

"Todavía no estoy absolutamente recuperada. Fui bastante fuerte para dar fuerza a Álvaro y a mis padres, pero fue llegar a casa y soltar lo que tenía dentro. Durante una semana no paré de llorar".

La verdad del divorcio de Cristina e Iñaki

Después de dos semanas de informaciones confusas sobre el futuro de Iñaki Urdangarín y si va a recibir o no una pensión por parte de la infanta, Hola aborda cómo está el tema del su divorcio.

La revista compara su situación con la de Ainhoa Armentia: "Para Iñaki no ha sido tan sencillo", leemos. Hola explica que la novia del exduque de Palma firmó su separación poco después de que estallase el escándalo. Se quedó en casa con sus dos hijos y mantiene una relación cordial que con el que fuera su esposo.

Sin embargo, según Hola, aunque la infanta y el deportista tomaron la decisión de divorciarse poco después de romper, Cristina "no quería llegar a un convenio expreso de guardia y custodia de su hija Irene" hasta que cumpla los 18.

Aunque será el 5 de junio, no está previsto que se firme nada hasta septiembre. Rubricarán un convenio regulador en España, no en Suiza, y con el consentimiento de sus cuatro hijos. Eso evita la vía judicial. Será un acuerdo privado, blindado y sin riesgo de filtraciones.

Según Hola, será Cristina, "al tener dos sueldos", la que se haga cargo de todo, "porque las aportaciones nunca pueden ser igualitarias". De hecho califica de "ayuda familiar" la paguita que le da a su exmarido para "pagar los billetes y las estancias cuando visita a sus hijos". Pero, "en ningún caso está financiando su vida".

Cristina, el gran apoyo de su hijo Pablo

Lecturas, antaño portavoz de la familia formada por la infanta y Urdangarín, se centra en Cristina, que hace unos días volvía a Barcelona, ciudad en la que reside su hijo Pablo.

La hija de Juan Carlos I voló desde Ginebra para apoyar a su hijo en su primer partido después de la lesión que le ha tenido varias semanas apartado de la cancha. En cuanto terminó el partido, madre de hijo se fundieron en un cariñoso abrazo.

Pinocho quiere la prueba de ADN

Ahora que estaba tan tranquila Anabel Pantoja haciendo las Américas con su tía, llega Diez Minutos y publica en portada que Luis Manuel, alias "Pinocho", quiere someterse a la prueba del ADN para comprobar si los dos son hijos de Bernardo Pantoja.

El joven, nacido el 15 de mayo de 1984 fruto de un encuentro de su madre con el hermano de Isabel cuando eran vecinos del barrio de Triana, se basa en las habladurías, ya que llegó a ser vecino de la familia Pantoja.

Años más tarde, se hizo de manera torticera con una servilleta y un vaso utilizado por Bernardo, lo llevó a analizar y confirmó sus sospechas. Porque su relación con su presunto padre nunca ha sido mala. La que no se ha portado bien con él es su hermanastra, Anabel, a la que ya ha enviado un burofax para que colabore en demostrar "amistosamente" su filiación.

Belén Esteban vuelve a la exclusiva

Una semana después de tener que desmentir a Lecturas por una información referente a su hija Andrea, Belén Esteban reaparece desde la portada de Semana, revista de la competencia a pesar de pertenecer al mismo grupo editorial.

El motivo de su exclusiva esta vez es la celebración de sus diez años de amor con Miguel Marcos, que empezó siendo su "Migue" y ahora ya es su marido.

Belén, que se fue a vivir con el conductor de ambulancias a los cinco meses de iniciar su relación, sólo tiene buenas palabras para su pareja. Pero también malas para el que fuera su representante, Toño Sanchís: "No me da pena que vaya a la cárcel". La frase tal cual no la pronuncia, pero se sobreentiende de sus duras palabras.

También hace referencia a su estado de salud, maltrecho desde que se cayó en el plató de Sálvame, y que volverá a llevarla al quirófano, y de su nuevo gazpacho, que verá la luz, a pesar de la inflación, el próximo 28 de abril. Por eso ha pensado abaratarlo.

Julio Iglesias Jr ya tiene edad para memorias

Y las publica en Hola, la revista de cabecera de la familia. El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler aparece en la portada de la revista hablando de su infancia, de la separación de sus padres o de su marcha de España. Nada que no haya contado ya. "No me puedo quejar y soy una persona feliz".

Sí interesa su opinión sobre la reciente separación de su madre de Mario Vargas Llosa. "He conocido a Mario porque he estado bastante en España. Yo veía a mi madre muy bien, pero las relaciones empiezan y terminan. Les deseo lo mejor, sobre todo a mi madre, a quien quiero mucho y es mi madre".

También habla de Ronna, la viuda de su abuelo ("Claro que me acuerdo de ella, pero a los niños, que son mis tíos, nunca los he vuelto a ver") o de su hermana Chabeli ("Sí, en alguna ocasión ejerció de madre, y lo sigue haciendo").

Cóctel de noticias

Manuel Díaz celebra en familia su gran momento vital. Lecturas publica varias fotos tomadas a la salida de un restaurante en las que vemos al torero junto a su esposa y dos de sus hijos: Alba, fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal, y Manuel, hijo de Virginia Troconis. Es tal la profusión de besos y abrazos entre todos que se hace raro pensar que Manuel Benítez, su padre, ha tardado medio siglo en querer quererle.

Lecturas ahonda en la página siguiente en la peculiar historia de María Ángeles Quesada, la actual pareja de "El Cordobés" y artífice del reencuentro entre padre e hijo. Quesada, de 60 años, fue detenida hace 40 por entrar en el cortijo del torero y sustraer varias joyas y dinero. El matador siempre ha conocido la historia que llevó a la cárcel a su pareja actual: "Todo el mundo se merece segundas oportunidades", ha dicho el torero al respecto.

Mónica Belluci y Tim Burton, pareja sorpresa. Y encima en España: Hola publica varias fotos de la actriz y el cineasta durante un reciente paseo por Madrid. Visitaron el Museo del Prado, el Reina Sofía y disfrutaron del flamenco en el Tablao de la Villa.

Carolina Herrera Hija tiene una nueva ilusión. Hola pone nombre al caballero con el que se ha paseado por la feria Arco de Madrid. Se trata de Pedro de Noronha, un inversor portugués de 45 años padre de tres hijos que vive en Londres y con el que está iniciando una relación desde hace algo menos de medio año. Gran amante del deporte, antes de estudiar Económicas en la Universidad Católica Portuguesa Pedro fue campeón mundial de surf de su país.

Tana Rivera se enfunda el casco de obra. Rara vez vemos a una duquesa o hija de tal vestida con chaleco reflectante y casco de seguridad. Pero Cayetana Rivera tiene trabajo nuevo en Somos Experiences, empresa que se dedica a la organización de eventos y que la obliga a vestir el uniforme reglamentario de prevención de riesgos laborales. Hola nos muestra varias de las imágenes.

Jorge Bárcenas era la gran apuesta de Supervivientes pero se cayó de la lista porque exigía el doble del caché que le ofrecían. Según Lecturas, el exnovio de Vickyfede llegó a reunirse con la productora hasta en tres ocasiones, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. No le veremos saltar del helicóptero con Raquel Mosquera.