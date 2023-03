Boris Izaguirre se lamenta de su traición a Tamara Falcó en 'El País'

Parecía que la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la infidelidad del empresario sería definitiva pero meses después de aquel escándalo, la pareja está ultimando los detalles de su boda que se celebrará en Madrid el próximo mes de julio. Ellos defienden ahora su a capa y espada gracias al perdón, un perdón que parece que Tamara no está dispuesta a otorgar a su amigo Boris Izaguirre, muy crítico con ella tras su participación como ponente en el XIV Congreso Mundial de las Familias celebrado en octubre en México.

Allí Tamara pronunció las palabras que la perseguirían durante días y por las que la tacharon de homófoba: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal". Aquel discurso ofendió al colectivo LGTBI al que pertenece Boris, que no dudó en dar un rapapolvo a su amiga a toda página en El País.

"En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejarla del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea" escribió el venezolano en el diario de Prisa. La columna abrió una brecha entre la marquesa de Griñón y el presentador que, arrepentido, se ha vuelto a disculpar públicamente con ella.

"Yo siento el mismo cariño, pero lamentablemente estamos distanciados por un artículo que escribí, en mi opinión, bastante equivocadamente. No sé cómo volver a pedir perdón sobre eso", confesó en declaraciones a Europa Press durante el estreno del biopic de Miguel Bosé en Madrid, asegurando que aunque lo ha intentado ya "varias veces", prefiere no hablar del tema públicamente "porque no es la manera de arreglar las cosas".

"Espero que llegue nuestro reencuentro, pero tampoco quisiera que se convirtiera en una noticia porque ella está viviendo varias cosas y está bastante ocupada como para que yo vaya a meterme en ese lugar", añadió. 48 horas antes ya había reconocido que no sabía si su amiga contaría con él el día de su boda. "Estoy muy pendiente como todos vosotros y le deseo toda la felicidad, pero no sé si estoy invitado".