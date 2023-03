La nieta de Arévalo se defiende de las críticas por el vídeo con su abuelo: "Tenéis la mente podrida"

Este domingo el programa Fiesta recibió la visita de Ana Rodríguez, nieta del conocido humorista Arévalo, que se ha hecho viral en Tiktok por un vídeo que compartió su abuelo en el que aparecen cocinando una paella. Arévalo tiene una cuenta con más de 8000 seguidores en la que publica vídeos de humor y comparte momentos familiares, como el vídeo con Ana. "Aquí estoy con mi abuelo, que me está enseñando a hacer la paella", dice la joven. "No he visto nunca una paella como la que está haciendo mi nieta", añade el abuelo orgulloso entre risas.

Pero este momento tan sencillo se ha convertido en algo desagradable para ambos, ya que recibieron multitud de comentarios insinuando que se trataba del comienzo de un vídeo para adultos. "Tenéis la mente podrida. He salido con ganas de vomitar y con el estómago revuelto. Si no sabéis, informaros antes de hablar porque sí, es mi abuelo", contestó Ana disgustada en otro vídeo. Además, tuvo la oportunidad de defenderse en el programa de Telecinco, donde confesó que no se esperaba esa clase de comentarios.

Este señor graba un video con su nieta enseñándola a hacer una paella y la gente lo confunde con una escena Nopor. La nieta tiene que hacer un video desmintiendolo y enfadada al respecto.👇😟😪🤐 pic.twitter.com/7AJZeSVltN — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) February 28, 2023

"Hicimos una paella, lo más normal del mundo. Mi abuelo me dijo ‘vamos a hacer un tiktok’ y no me dio tiempo a pensar porque ya tenía la cámara delante", aseguró la joven. "El vídeo tuvo muchas visitas y cuando vi los comentarios salí horrorizada. ¿De verdad pensáis que se puede pensar algo malo?", preguntó a los colaboradores, que le dieron toda la razón. Ana confesó que le afectaron los comentarios más que Arévalo porque "él lleva toda la vida dedicándose a esto y sabe lo que hay". "Soy la primera que sabe que cuando te expones en redes puede pasar algo así, pero esto pasó los límites".

Arévalo también quiso intervenir en el programa desde su casa y volvió a mostrar orgullo por su nieta Ana. "Estamos mi hija Nuria y yo viéndote en casa encandilados. Todo el mundo está viendo cómo eres de educada, de buena chica. La redes sociales tienen esos riesgos pero sin decirme nada, hiciste ese comunicado en Tiktok y no se puede hablar mejor", dijo. El humorista desveló que Ana se pasó horas llorando pero que no se merece nada de esto. "Quiero decirte que estés tranquila (...) Ella nunca ha querido ser protagonista de nada", sentenció deshaciéndose en halagos con su nieta.