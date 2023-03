Victoria Federica, dispuesta a ganar seguidores para convertirse por fin en la influencer que aspira a ser, se ha apuntado a uno de esos retos virales que acostumbran a acometer los adolescentes en redes sociales. Lo ha hecho con su gran amiga, Rocío Laffón, con al cual se lanzó a hablar de todo aquello que no soportan la una de la otra con total sinceridad.

Así, Victoria Federica ha permitido que su amiga muestre sus intimidades, aunque ella ha hecho lo mismo con su inseparable compañera de juergas nocturnas. "Odio decirte siempre: 'Vic, haz esto'. Y siempre respondes: 'Ahora voy, ahora voy'. Y nunca lo hagas. Esa es la cosa que más odio del mundo de Victoria", dijo su amiga. "Odio de Vic que es muy vaga y no anda", remató.

La hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena también soltó sobre su amiga que odia "que digas que te quedan 10 euros en la cuenta y que no puedas salir a cenar y luego te gastes 300 euros al mes en Zara". Entre risas, la cosa continuó y el vídeo de TikTok acabó haciéndose viral.

"Odio que tú no engordes y esté gorda por tu culpa, porque tú no engordas y yo tengo que comer lo mismo que tú", espetó su amiga, molesta también porque Victoria Federica "tenga ropa acumulada y yo sí la quiero usar. Entonces cuando la descubro, que puede llevar allí acumulada un año, y yo me la quiero llevar me dice que no, que ahora le gusta a ella". Y más: Victoria llega "a los sitios tarde por vicio".