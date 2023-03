Tensión entre Emma García y Rosa López en una entrevista: "No me hace ni puñetera gracia"

Rosa López acudió al plató de Fiesta, el programa de fin de semana conducido por Emma García, para repasar su trayectoria musical y otros aspectos, como su relación con los antiguos compañeros de Operación Triunfo.

No obstante, una pregunta de la presentadora, o más bien la manera de evitar la respuesta por parte de Rosa López, enojó a Emma García, y así se lo hizo saber en directo.

Emma García quiso que Rosa López hablase del momento en el que se quedó sin voz a causa de una negligencia médica. Pero esta vez la ganadora de OT 1 no quiso profundizar en el tema, pese a haberlo hecho en otros programas como el de Bertín Osborne.

"Es un tema que no quiero tocar porque no suma. Igual te suma a ti para el programa". Unas palabras que molestaron y bastante a Emma García: "No me ha hecho ni puñetera gracia, me ha sentado mal. Yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así".

Rosa reculó al ver la airada reacción de la presentadora y pidió perdón en el momento. Emma García lo aceptó y le aseguró durante la entrevista que "no pasa absolutamente nada", deseando suerte a Rosa y que siga así, "con el corazón por delante".

Y quitó hierro a su propia reacción explicando que "te puedo asegurar que cuando me enfado se me nota, contigo no me he enfadado".

Enn su momento y en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, Rosa López se explayó sobre ese oscuro e inesperado momento de su pérdida de voz: Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien", confesó la ganadora de Operación Triunfo 1 entre lágrimas: "Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico". "No es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba", explicó, asegurando que tuvo que estar ocho meses encerrada en casa comunicándose únicamente a través de una pizarra y que se vio obligada a ser intervenida quirúrgicamente de las cuerdas vocales.