Rosario Mohedano continúa su particular guerra contra la ‘marea fucsia’, los acérrimos seguidores de su prima Rocío Carrasco, que aprovechan el anonimato que ofrecen las redes sociales para atacarla sin piedad. Uno de estos fanáticos ha recriminado a la hija de Rosa Benito que comparta imágenes en su cuenta de Twitter e Instagram de David y Rocío Flores solo para "causar dolor a su prima". Una acusación que Chayo ha negado, asegurando que si muestra a los hijos de Rocío Carrasco en sus redes sociales es porque son su familia: "Hay gente gilipollas desde primera hora de la mañana. Yo no enseño a nadie en mis redes sociales para causar dolor".

Rosario continuaba con su defensa con unas inesperadas palabras que muchos han entendido que iban dirigidas a Rocío Carrasco y su papel como madre: "Causar dolor es encerrar a alguien en una habitación y no querer saber nada de él. Eso es causar dolor". Con estas palabras parece hacer referencia al peor rumor que persigue a Rociíto desde hace años cuando la acusaron de encerrar a sus hijos en una habitación durante horas.

Rosario Mohedano estalla

"Hay gente gilipollas desde 1ra hora de la mañana,yo no enseño a nadie en redes sociales,para causar dolor,"causar dolor,es encerrar a alguien en una habitación y no querer saber na de esa persona,eso es causar dolor,hay mucho gilipollas en el mundo"👏👏 pic.twitter.com/rPMzwznuar — Mimy💫 (@MimiiiS79) March 4, 2023

La hija de Rosa Benito no ha tardado en desmentir que sus palabras fuesen dirigidas a su prima: "No comparto nada en redes para hacerla daño, y, de hecho, no pienso en ella más que cuando me la nombran. Yo tengo a mis hijos, y no por amarlos soy mala con ella. Tampoco si amo o veo a mi gente. Eso no es ser mala con ella, es ser buena con los míos y con los que me quieren", ha explicado en su cuenta de Twitter, asegurando que ella solo trata de defenderse de los continuos insultos de la ‘marea fucsia’.

De hecho, en las últimas horas Rosario Mohedano ha vuelto a ser el blanco de las críticas del grupo de fanáticos tras subir unos stories en los que aparecía bailando en el coche junto su hijo. Lo que pretendía ser un momento divertido y distendido entre madre e hijo, los seguidores de su prima trataron de empañarlo afirmando que estaba poniendo en peligro a su hijo al grabarse conduciendo. Algunos llegaron incluso a mencionar al perfil oficial de la Policía para que tomase cartas en el asunto.