Ana Rosa Quintana, sin pudor contra el "feminismo queer" de Montero e Igualdad: "No me siento identificada"

Este miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y muchos famosos se alinean con la causa o bien la publicidad institucional del Gobierno. Ana Rosa Quintana, desde luego, no es de estas últimas, y en su programa matinal de Telecinco aprovechó para reflejar una opinión que, a buen seguro, resultará polémica. "Ahora no me siento identificada con este feminismo queer", dijo tajante.

Dijo Ana Rosa, que sí está acostumbrada a alinearse con la causa de los derechos de la mujer, que "hay una parte muy importante de la población que ha dejado de sentirse identificado con esta convocatorias. Encima, si añadimos la guerra interna del PSOE y Podemos, creo que es más difícil todavía convertirlo en algo hegemónico".

La periodista asintió a la "vergonzosa" causa feminista del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ese que ha causado rechazo a una causa que antes de ella no era tal y que aseguran haber descubierto ellas mismas.

Al final, lo que sale perjudicado es el propio movimiento feminista que buscan acaparar PSOE y Podemos, cada uno a su manera: "Evidentemente esto no beneficia al movimiento feminista, pero si comparas la manifestación que se va a hacer esta semana con la de 2018, antes de que llegaran estos dos partidos al gobierno, va a ser muy diferente".

Ana Rosa Quintana dijo en su programa echar de menos cuando el movimiento feminista era una causa social compartida, no objeto de división para beneficio político de algunos. En concreto, cita el año 2019 como último ejemplo: "Ese año fuimos todas de la mano, las mujeres de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de más de derecha, de centro... todas las mujeres salimos a la calle".