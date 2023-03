La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Verónica Caso, Carlos Pérez Gimeno y Alaska para debatir todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el debate sobre los últimos episodios de Isabel Preysler tras la portada de ¡Hola! Con el más famoso de sus ex, Julio Iglesias, alabando a la socialité y lamentando el tratamiento "injusto" que ha sufrido en los medios a raíz de su ruptura con Mario Vargas Llosa.

Federico Jiménez Losantos, sin embargo y pese a alabar este intento de poner un capítulo final a la polémica que ha perjudicado tanto al Nobel como a Preysler, ha señalado que ha sido ésta, y el entorno mediático del que se ha rodeado, el que ha contribuido a crear esta guerra de la nada.

"Seguimos teniendo gente que nos come el tarro y hace decir tonterías cuando siempre ha quedado bien con sus maridos. Mamen Sánchez, Pilar Vidal…" De ahí han venido las "hostilidades" tras unas declaraciones que, no obstante, no han acabado demasiado mal… pese a que podrían.

La razón -dijo Federico en esRadio "porque no ha salido la historia económica que es la que te mata. Y no ha salido porque Mario no ha querido y ella lo sabe. Pero ella sigue diciendo que habla mal de mí". Se refiere el locutor de Es la mañana de Federico a las afirmaciones de que Mario Vargas Llosa vivió en la casa de Presyler, Villa Meona, sin contribuir económicamente, cuando sí lo hizo y de manera nada frugal.

Julio Iglesias en portada | Hola

"El entorno de Mario no ha hablado de dinero y podría hacerlo. Cuando dijeron que vivió como un rajá cuando tiene mucho más dinero y gana más dinero que Isabel, en un año gana mas que ella en cinco", dijo Federico, apuntando a que quizá Vargas Llosa no, pero sí el entorno familiar de éste, que está totalmente de parte del escritor.

"Que no sigan -advirtió Losantos- Mario no va a hablar pero tiene tres hijos, varios nietos -una casada- y hay una familia mexicana y ahí la gente habla mucho".