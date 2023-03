La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Verónica Caso, Beatriz Cortázar y Alaska para debatir todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo las confusas noticias llegadas desde México sobre la orden de arresto a Luis Miguel por no pagar la pensión de sus hijos.

Una cuestión que, tal y como se ha demostrado con el paso de las horas, es más un "rifirrafe entre abogados en un divorcio" -así lo sentenció en esRadio Federico Jiménez Losantos- que una verdad absoluta. Algo que no obstante ha sido portada en México pero que no deja de ser "una fechoría y una forma de presionar" en una negociación.

Y es que, tal y como relató Alaska en Es la mañana de Federico, el abogado de Aracely Arámbula se puso en contacto con varios programas mexicanos para "desmentir que haya ningún tipo de busca y captura contra Luis Miguel". Lo que sí hizo fue señalar la existencia de un "desacuerdo" en la cuestión de la manutención de sus hijos. "Le preguntaron si había un nuevo proceso pero no lo quiso aclarar".

La periodista Beatriz Cortázar complementó estos datos desvelando en exclusiva que, de hecho, Luis Miguel estuvo en México hace apenas veinte días para ultimar detalles de su gira de conciertos. "No hay ninguna orden de arresto ni nada que se parezca. Puede viajar y puede no ser visto", dijo, confirmando también que no existe orden de arresto también desde los abogados del propio Luis Miguel.

Jiménez Losantos señaló en esRadio cómo tienen lugar los procesos judiciales que han podido llevar a esta filtración interesada. "Como mucho es la típica petición que cuando se empieza un proceso es para negociar. No es una petición formal. No es algo que acepte un juzgado. Una cosa es lo que pida el abogado y otra que lo acepten". La pregunta que despierta esto es por qué el entorno de Aracely Arámbula facilita una información para que su abogado llame a los programas a desmentirlo.

¿Podría ser un intento de renegociar los términos del acuerdo logrado hace años? "A lo mejor es que este año la situación de Luis Miguel ha mejorado mucho y tiene una capacidad de hacer dinero que no tenía hace dos años", opinó Jiménez Losantos, que añadió que no solo va a salir de gira sino que además está enamorado de la española Paloma Cuevas. "Y hay gente a la que este momento de plenitud le puede herir".

No deja de ser, no obstante, un "pellizco de monja" por parte de Aracely Arámbula que, como mucho, "jorobará un poco a Luis Miguel pero porque es de alguien con el que estabas casado". Uno que se da porque se sabe que "Luis Miguel en este tema no se va a pronunciar porque nada que tenga que ver con sus hijos se va a pronunciar".