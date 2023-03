Marta Riesco se venga de 'Sálvame' durante el 8-M y señala ahora a Gema López

Marta Riesco está apartada de la televisión desde principios del mes de febrero por colarse en el directo de Sálvame durante un photocall y montar un circo junto a su compañera Cristina Porta. La reportera quiso denunciar en directo el "acoso" al que estaba siendo sometida por parte de Cristina, que no dudó en reírse de Marta por ir arreglada al evento y "creerse la protagonista" del mismo. Un mes después de aquel desagradable incidente, Marta ha decidido ‘vengarse’ de las burlas de Sálvame pagándoles con la misma moneda.

El martes por la tarde el programa mandó a su colaboradora Gema López a cubrir la premiere de la película Mari(dos), donde tuvo la oportunidad de hablar con sus protagonistas, Paco León y Ernesto Alterio. Gema se plantó en el Cine Capitol de Madrid con un vestido confeccionado en apenas una hora por el joven diseñador José Perea y se situó junto al resto de compañeros de prensa para hacer preguntas a los invitados VIP, un trabajo de calle que dejó atrás hace mucho tiempo.

Gema López en el photocall

Marta Riesco ya no puede asistir a los photocalls como reportera pero ha utilizado su perfil de Instagram para criticar la hipocresía del programa de La fábrica de la tele con motivo del 8M. "Antes de que acabe el Día de la mujer, me alegra mucho saber que lo que antes era una crítica de una mujer a otra mujer sobre su vestimenta a la hora de ir a cubrir un photocall, ahora se imita y se aplaude, desde el mismo sitio donde se rieron de mí. Rectificar y avanzar siempre es bueno", escribió con sarcasmo compartiendo el vídeo de Gema.

"Un día como hoy digo algo claro y sin miedo: ojalá todas las mujeres fuésemos tratadas igual. ¡Qué bien que vayamos progresando! Y que ahora sean ellos los que mandan a su reportera con vestidazo... Me alegro por ellos, por las reporteras que vengan y por el mundo de la moda, al que se le da una pequeña gran oportunidad. También me alegro por Gema porque de ella no se rieron", añadió junto a las imágenes de Cristina Porta criticándola aquel día por arreglarse.