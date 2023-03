Este jueves 9 de marzo tuvo lugar la gala de los Premios Ídolo en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, el evento más importante del año para los creadores de contenido digitales y en el que recibieron el reconocimiento a su trabajo e influencia en la sociedad actual. The Music Republic y la influencer Dulceida son los encargados de llevar a cabo este proyecto, que este año celebró su segunda edición con algunas sonadas polémicas.

Una de las anécdotas más comentadas tras el paso de los invitados por la alfombra roja fue el look elegido por Tamara Gorro. La colaboradora de televisión utilizó la ocasión para "dar visibilidad al cáncer y pedir más investigación contra esta enfermedad", explicó a la prensa. Para ello, se enfundó un esmoquin y dio el protagonismo a su cabeza con una prótesis con la que aparentaba calvicie, adornada con mariposas y brillantes.

"Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera llamando la atención, llega más lejos", escribió también en su perfil de Instagram. Y fue en las redes precisamente donde se generó un debate sobre si la reivindicación de Tamara fue adecuada. El testimonio más importante es el de las personas que padecen o han padecido la enfermedad y hay comentarios de todo tipo, desde pacientes oncológicos que han agradecido el gesto hasta los que han superado el cáncer.

"Como mujer que lo ha sufrido esto no se asocia en lo más mínimo a la realidad, aunque el mensaje sea el adecuado. En vez de enseñar tu luz propia podrías haber enseñado la luz de mujeres u hombres que están en el proceso", escribió una de sus seguidoras. "Te admiro Tamara. Si este post que has realizado sirve para que se invierta e investigue más, pues bien. Pero utilizar un tema tan delicado como es la pérdida de cabello (que aunque se diga que no, sí es importante y traumático para una mujer joven) no es muy acertado", opinó otra.

La tensión entre los invitados venía calentando la noche desde mucho antes. Sonoras fueron las ausencias de algunas de las creadoras de contenido más seguidas de nuestro país como Rocío Osorno, Teresa Bass o las hermanas Pombo. En los corrillos se comentaba que muchas de ellas declinaron la invitación porque solo podían pasar por el photocall los nominados, influencers muy famosos o la propia Dulceida, incluso otras se negaron a ir porque no estaban de acuerdo con las nominaciones. "Me encantaría que pudieran pasar por el photocall todos pero la organización nos da dos horas y es imposible", explicó Dulceida.

Es el caso de Marta Pombo, que confirmó en sus redes sociales que no fue "por un tema personal con uno de los nominados". "Un ‘creador de contenido’ que creció en las redes sociales gracias a insultarnos a mí y a mis hermanas tachándonos de fascistas. El odio que generó hacia mi familia es un tema que me ha llevado a tratarlo en terapia. Los insultos que teníamos que aguantar era constantes (...) La gente que critica y humilla a cualquier persona no se merece premios ni adulaciones", escribió refiriéndose al influencer vasco Telmo Trenado, con quien las Pombo han tenido varios enfrentamientos en el pasado.

Quien sí acudió pero decidió marcharse fue la cómica trans Elsa Ruiz. A pesar de que los nominados se conocen desde hace semanas, la excolaboradora de televisión decidió abandonar la gala porque allí se encontraba María Murnau, la ilustradora conocida como Feminista Ilustrada, a la que tacha de tránsfoba. "Me voy de los premios Ídolo al enterarme que han nominado a ‘Feminista’ Ilustrada quien usa sus redes para escupir odio contra las personas trans y bisex. Os pido perdón por no haberme informado bien antes de venir", publicó.