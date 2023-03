La aparición de Rocío Carrasco en el especial por el 8M, Día Internacional de la Mujer, del programa Días de Tele presentado por Julia Otero en TVE ya ha tenido respuesta por parte de Antonio David Flores. Una entrega en horario de máxima audiencia en el que se reivindicó a la hija de Rocío Jurado como nuevo icono feminista y donde se permitió que llamase "maltratador" al padre de sus hijos pese a no existir una sentencia judicial que así lo diga.

Al ser preguntada por el punto en el que encuentra su caso en los juzgados, Rocío Carrasco lanzó la bomba: "Se está estudiando la reapertura". Una información que tal y como aseguró este viernes Federico Jiménez Losantos en esRadio es simplemente "mentira". El presentador de Es la mañana de Federico señaló que el caso fue cerrado por "siete juezas y siete instancias distintas": "Ella manipuló y mintió".

El último en pronunciarse ha sido el propio Antonio David Flores que a través de su canal de Youtube ha explicado cómo se sintió al ser señalado una vez más en pleno prime time: "Me parece una vergüenza que en el Día de la Mujer Trabajadora inviten a un programa de TVE a Rocío Carrasco (…) Vuelven de nuevo a vender esta historia después de dos años de machaque a mí y a mi familia pero ahora en una cadena pública".

Antonio David recuerda que Rocío Carrasco "no es solo que no tenga una sentencia de violencia de género, es que ni siquiera ha habido juicio". El caso fue desestimado en tres instancias diferentes: primera instancia, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo. "Le han dicho que no hay lugar para esa denuncia y en una televisión que pagamos todos vuelve a repetirse la misma historia (…) Ha mentido durante 2 años a toda España. Ha pisoteado y se ha reído de la Justicia española, del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia la cuál está recogida en la Constitución Española y ha machacado a sus hijos y ha destruido mi imagen pública".

El 'youtuber' señala también los intereses económicos que estarían detrás de esta nueva aparición de la madre de sus hijos en la cadena pública: "Va a TVE, a un programa que hace Julia Otero que nos cuesta 400.000 euros. La invitan, supongo que le han pagado, no va a ir gratis. Va en representación de la mujer trabajadora a marcarse un speech de que ella es una mujer maltratada y lo que ha hecho ha sido llenar su cuenta bancaria a costa de denigrar a sus hijos y a mí".