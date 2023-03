Jorge Javier Vázquez, de fracaso en fracaso: los mediocres datos de su nuevo trabajo

El público parece haber dado la espalda definitivamente Jorge Javier Vázquez: ha llevado a mínimos históricos a Supervivientes, cuyas audiencias eran astronómicas en ediciones anteriores, y su programa Sálvame y Sálvame Deluxe son incapaces de recuperar el éxito perdido por la repercusión de la docuserie de Rocío Carrasco.

Esta bajada de popularidad no solo ha afectado en su trabajo en televisión. Cabe recordar el fracaso de público que supuso su última obra de teatro, Desmontando a Séneca, que no lograba llenar el patio de butacas con sus representaciones. Un hecho inaudito teniendo en cuenta la agresiva promoción que realizaba el protagonista de la obra en cada una de sus apariciones. Publicidad de la que no gozan otros montajes teatrales que abarrotan los teatros desde hace años.

Desde Libertad Digital nos hemos interesado por conocer los datos cosechados por su nuevo podcast, Los burros de Fortunato, y ver si se confirma la declive del comunicador o por el contrario, está siendo todo un éxito. Pues bien, analizando los datos que ofrecen las plataformas Youtube e Ivoox se puede llegar a una conclusión clara: el fracaso es estrepitoso

El primer capítulo del programa, con Iñigo Errejón como invitado publicado hace dos semanas, apenas tuvo repercusión en redes sociales y mucho menos en las plataformas donde se puede disfrutar: 107.000 reproducciones a día 11 de marzo, unos datos realmente preocupantes si tenemos en cuenta la repercusión del que un día fue presentador estrella de Telecinco. En Ivoox las cosas no mejoran mucho más y aunque no tenemos datos oficiales de escuchas, sí podemos ver las interacciones de los oyentes: 42 likes y 25 comentarios.

El segundo capítulo, centrado en el periodista Siro López, aunque fue publicado hace apenas 2 días, ya podemos confirmar otro desastre: 16.000 visitas en Youtube y 10 likes y cero comentarios en Ivoox. Datos mucho peores que los del primer capítulo en sus primeras horas de estreno.

Podríamos comparar estos datos con algunos grandes de la plataforma como Ibai Llanos, Auronplay o El Rubius, pero no sería justo al tratarse de perfiles tan distintos al de Jorge Javier. Pero sí podemos cotejar sus cifras con las del canal de Antonio David Flores, al que humilló en Sálvame por su nuevo trabajo como youtuber. Solo echando un vistazo a las cifras del ex guardia civil se puede comprobar cómo algunos vídeos rozan el medio de millón de espectadores. Una vez más, el presentador pierde.

El podcast de la venganza

La nueva dirección de Mediaset España afronta este año 2023 con el reto de superar la grave crisis de audiencia que atraviesan sus cadenas desde hace meses. Con este objetivo se han llevado a cabo una serie de cambios que afectarán especialmente a programas como Sálvame donde a partir de ahora no podrán hacer referencias o comentarios políticos por parte de sus presentadores y tertulianos. Se trata de una decisión que tiene el objetivo de frenar voces como la Jorge Javier Vázquez que en los últimos años ha convertido el espacio producido por La fábrica de la tele en un panfleto donde alabar las bondades de la izquierda y atacar a otros compañeros de cadena que no comulgan con su discurso.

Las directrices tuvieron respuesta por parte de Jorge Javier en formato podcast. Sabedor de que su puesto de trabajo peligra, ha puesto en marcha este nuevo trabajo fuera de Mediaset, donde está acompañado de otros periodistas de su cuerda como Juan Sanguino, Paloma Rando o Isabel Vázquez.

Un espacio, según el presentador, donde nadie podrá callarle y que puede verse en su nuevo canal de Youtube: "Bienvenidos a Los burros de Fortunato. Un podcast para hablar de lo que me de la gana con quien me de la gana", dice en una promoción publicada en su cuenta de Twitter haciendo referencia a los cambios producidos en el grupo de comunicación.