Rosario Mohedano canta contra La fábrica de la tele junto a Gloria Camila

Rosario Mohedano ha librado una cruenta guerra mediática y judicial contra Telecinco y La fábrica de la tele para conseguir que se deje de hablar de ella en los programas de televisión, algo que finalmente ha conseguido gracias al nuevo Código Ético de Mediaset. Hace años que la hija de Rosa Benito decidió alejarse de la prensa del corazón y centrarse en cumplir el sueño de triunfar en el mundo de la música. Algo que con mucho esfuerzo ha ido consiguiendo, sumando seguidores que no la han dejado sola en este complicado camino.

La artista fue una de las primeras en alzar la voz contra la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antes incluso de salir a luz el presunto espionaje que se realizó a famosos y que ahora se investiga en la conocida Operación Deluxe. Chayo fue valiente al lanzarse a una guerra en la que tenía todas las de perder, como bien pasó durante años, cuando se convirtió en blanco de humillaciones por parte de Sálvame.

El tiempo ha dado la razón a Rosario y por este motivo, lanza una canción con la que celebra su victoria y pone de manifiesto cómo se ha sentido durante este tiempo. Se trata de un tema compuesto por ella misma en el año 2018 pero que no se había decidido a lanzar hasta ahora. Este nuevo single llamado "De qué vas", es una bonita balada dedicada a la famosa productora aunque Rosario desmiente que tenga algo que ver con el documental de su prima Rocío Carrasco. "Para mi fue un desahogo componer este tema que nunca grabé. Lo presenté en directo y son muchos los que me habéis pedido que lo grabase y aquí lo tenéis ,porque con vosotros soy mucho más fuerte . Me he rodeado de un equipazo para este trabajo y quiero agradecerles a cada uno de ellos su labor, su cariño y su entrega plena para que este tema viese la luz", explica sobre la canción.

Entre sus versos destacan algunas frases tan demoledoras como: "A ti te lo digo, cretino. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú? Tu frialdad y tu falserío castigo (…) No consiento que alguien de tu rango me critique tanto. No sabes lo que sufrí. Hasta llegar aquí, hasta llegar aquí". Señala también en sus estrofas la "sinrazón" y la poca "empatía" que han mostrado hacia ella: "Manía que tienes hacia mí. ¿Qué sabes tú? No me juzgues. No puedes hacerlo. No tienes derecho".

El lanzamiento de la canción va acompañado de un videoclip en el que participa Gloria Camila y Amor Romeira. Una aparición sorpresa que confirma la buena relación que mantiene la hija de José Ortega Cano con su prima. De hecho, en los últimos meses ha sido habitual verlas juntas en eventos familiares como la inauguración de la Sala José Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes o el cumpleaños del hijo del torero y Ana María Aldón.

Una pieza audiovisual en la que encontramos imágenes tan simbólicas como Gloria Camila destrozando una televisión con un mazo, en clara referencia a la citada productora. Más tarde, se le unen Amor Romeira y la propia Rosario Mohedano que pisotean, literalmente, la televisión, celebrando así que son las triunfadoras de esta historia.