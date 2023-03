Roser: "Mi encuentro con Raffaella Carrá fue un poco difícil"

La cantante Roser, que fue toda una revolución en el concurso Popstars en el 2002 con su tema " Quiero Besarte", tema con el que obtuvo un gran éxito, ha obtenido diferentes premios a lo largo de su carrera, como el Disco de Oro de su álbum "Desperté". A partir de ahí su carrera ha sido imparable.

La catalana en la actualidad acaba de presentar su nuevo espectáculo en Madrid , en la sala Falling Leaves, bajo el titulo de "Hola Raffaella", en que rinde un homenaje a la artista italiana desgraciadamente desaparecida Raffaella Carrá. "Es un viaje por el universo de Raffaella Carrá pero no es un tributo al uso, es una especie de homenaje en el que se fusiona parte de Roser, porque yo lancé un disco en el 2006 de Raffaella, unas versiones muy chulas y parte del universo de ella. Hay mucho baile, mucha ropa, muchos guiños y números cómicos, porque la italiana tenia ese punto. A mi también me gusta mucho el humor".

Dice Roser. "Tengo que reconocer que me he hecho mucho más fan de ella con este proyecto. Quiero dejar claro que no soy una imitadora de ella ni quiero serlo. Era un pedazo de artista, muy adelantada a su época, muy completa, que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo, sin lugar a dudas. La conocí en el 50 aniversario de televisión Española, en le 2006, justo cuando yo había lanzado el disco, y ella aprobó ese trabajo. Le encantaba España y trabajó mucho, era como su segunda casa. Nuestro encuentro fue un poco difícil, lo he dicho siempre porque soy muy sincera. En esa gala yo también actuaba y yo pedí en el camerino entregarle el disco, pienso que no le cogí en un buen momento porque no quiso coger disco en ese momento. Tengo que decir que no me miró por encima del hombro ni mucho menos, fue un momento muy extraño, y me dijo algo así como ya lo cogeré, y la verdad es que no me lo esperaba. También yo era más jovencita, y me dio mucha tristeza." Así lo recordó.

La pandemia también supuso un problema para sus planes profesionales, al igual que para Joel, su marido, que también interviene en el show al ser bailarín profesional, coreógrafo y director artístico. Llevamos 20 años juntos y nos llevamos muy bien. Económicamente fue tremendo, hasta tuvimos que cambiarnos de casa, como tanta gente que le ha ocurrido lo mismo. Todo lo producimos nosotros, y para que esto funcione hay que invertir mucho, tener un buen equipo y trabajar muy duro. Ahora haremos gira, y volveremos de vez en cuando a Madrid", contó.

En el transcurso de la entrevista tuvo unas palabras muy cariñosas para Sara Montiel, porque de haber vivido hubiera cumplido 95 años. "A mí me encantaba, fue lo más y conquistó medio mundo, no solo por su belleza porque tenía mucho carisma y talento". No descarta el volver a la televisión , pero no como concursante, sí como presentadora.