El programa Fiesta de Telecinco convocó a Fiorella Vismara, sobrina del humorista y ex de María Teresa Campos, y a Alejandra Rubio, su nieta, para saldar cuenta de la ruptura de la pareja ahora que no dejan de asomar rumores sobre la salud de la legendaria periodista española.

Ambas no dejaron de atacarse, con Alejandra Rubio desvelando que "Edmundo le regalaba a mi abuela pantalones del chino". Pero frente a ello, Fiorella no dudó en sacar todo su armamento y desvelar algunos supuestos secretos de aquella relación.

Las feas afirmaciones de Fiorella, pilotada por el propio Bigote, resultan un tanto escalofriantes. : "Mi tío acabó la relación con Teresa Campos estando enamorado de ella. Cuando Teresa se enfadaba perdía el control total se tiraba de los pelos y tenía unos berrinches horribles, como si estuviera poseída", dijo sin asomo de vergüenza.

Algo que, naturalmente, ofendió a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que replicó a Fiorella advirtiéndole de los problemas que pueden presentársele si sigue por ese camino: Tú sabrás, si pasas ciertos limites vas a salir perjudicada", dijo, quizá amenazando con acciones judiciales.

Emma García no dejó que la sobrina de Edmundo Arrocet fuera más allá. Pero su defensa del humorista chileno no cejó explicando que éste no dejó a María Teresa por WhatsApp, tal y como se dijo entonces: "Él le mando a ella un mensaje porque Terelu Campos le pidió que, si realmente se había acabado, lo cerrara y lo dejara claro, pero ellos ya habían roto antes".

Fiorella, por lo demás, negó que Bigote deba dinero a María Teresa Campos y aseguró que siempre fue "detallista" con ella. Alejandra Rubio, por su parte, lo negó: "Estás equivocada con tu tío porque no ha aportado ni un euro. No pasa nada por ello, pero nunca aportó nada".

Yo no digo nada, pero Edmundo le regalaba a mi abuela pantalones del chino, que me parece muy bien, pero que no digan que él le hacía regalazos (...) Mi abuela dejó de ponerse sus joyas buenas para ponerse bisutería que él le regalaba porque a ella le encantaba todo lo que él le diese", respondió Alejandra Rubio.