Un tímido Pablo Urdangarin se pronuncia sobre sus fotos besándose con una chica

El rumor de que Pablo Urdangarin estaría de nuevo enamorado circula desde hace varias semanas e incluso se llegó a afirmar que existen imágenes de hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en actitud cariñosa con una chica por las calles de Barcelona. Las fotos no llegaron a salir en las revistas, al menos de momento, e incluso se llegó a negar su autenticidad.

Ha sido el digital Vanitatis el encargado de publicar este martes las fotografías del sobrino de Felipe VI besándose con una chica durante una jornada de compras en un centro comercial cercano a su domicilio. La pareja acudió a una conocida tienda de ropa en la que estuvieron echando un ojo, pero las prendas pasaron a segundo plano cuando comenzaron a dedicarse carantoñas e incluso algún que otro beso.

El hijo más mediático de la infanta Cristina es además un rompecorazones. Ya ha sido visto en varias ocasiones con chicas de su edad, además de ser toda una sensación en las redes sociales por su atractivo. Haciendo gala de la educación con la que conquistado a todos, el jugador de balonmano se mostró tan amable como siempre con los micrófonos de Europa Press y con cierta timidez confirmó su nueva relación sentimental.

"No pasa nada. Si es lo que tienes que hacer, nada más", afirmó comprensivo el nieto del rey emérito al ser preguntado por las fotos. Sin embargo confesó que prefiere no hacer comentarios. "Ya he visto que ha salido en todos lados, pero prefiero no comentar eso. Es mi privacidad y ya está gracias", añadió sin dar detalles sobre quién es la joven que ocupa su corazón.

#VÍDEO | Pablo Urdangarín se pronuncia tras sus imágenes besándose con una chica: "Estoy muy contento" https://t.co/IhbGL20DqN pic.twitter.com/M6BUBXUU2V — CHANCE (@CHANCE_es) March 14, 2023

Pablo reconoció que está "muy contento con todo" y que "todo va muy bien por ahora". Una reacción natural y elegante y con la que supo sortear a la prensa. "Bueno, intento ser el mejor, sacar lo mejor posible de mí y ya está. Muchas gracias", sentenció.