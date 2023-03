Yulen Pereira, grabado a traición por Sálvame 'rajando' de Anabel Pantoja

La controvertida ruptura de Anabel Pantoja con Yulen Pereira el mismo día que ella regresó de la gira por América con su tía Isabel sigue generando titulares. Desde que salió a la luz la decisión del esgrimista no han dejado de surgir rumores sobre una posible relación con la miss Melania Puntas o el acercamiento de Anabel con un masajista que les acompañó durante la gira musical.

Este lunes el deportista se pronunció por primera vez sobre la ruptura mientras se encontraba disputando el Grand Prix Budapex. Hasta allí se desplazó Pipi Estrada y un equipo de Sálvame que, a traición, como viene siendo habitual en el programa producido por La fábrica de la tele, grabaron unas polémicas declaraciones cuando Yulen pensaba que la cámara estaba apagada.

Al ver al equipo del programa de Telecinco, Yulen aceptó unas preguntas sobre cómo se encuentra después del revuelo causado tras salir la noticia: Se han dicho muchas mentiras", asegura sobre las acusaciones de infidelidad que le sobrevuelan. A pesar de lo dolorosa que ha sido la ruptura, "desea lo mejor" para Anabel y recuerda con cariño el tiempo que han compartido juntos: "Ella ha sido muy importante en mi vida. Y no vamos a llevarnos mal".

Unas cariñosas palabras que se convierten en reproches cuando piensa que no le están grabando: "He estado viviendo cosas que creo que no me merezco", confesó a Pipi sin querer entrar en detalles. "Que digan que has sido infiel hace tres meses… Hay cosas que yo creo que superan los límites", añade, dando a entender que hay cosas de su relación con la sobrina de Pantoja que aún no sabemos. "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", contestó cuando se le preguntó sobre su supuesta relación con Melania Puntas.

Anabel Pantoja también se pronunció al respecto en su aparición en los Premios Ídolo, donde confesó que, a pesar de lo doloroso de la situación ahora está "bien, animada y tranquila". Ahora está centrada en ella misma y niega que necesite un amor para ser feliz: "No necesito amor, necesito encontrarme yo".