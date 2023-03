El actor Álvaro Morte, que alcanzó la popularidad gracias a su papel del "Profesor" de la serie La casa de papel, ha revelado uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante una entrevista en El Faro de la cadena Ser, Álvaro Morte contó que le fue diagnosticado un cáncer hace ahora quince años. "Me dijeron que me cortaban la pierna o que no sabían cuanto me quedaba".

Unas duras declaraciones pese a que el diagnóstico finalmente no se cumplió. Pero pese a ello, llevó a Álvaro Morte a replantearse cosas: "Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho de sufrir".

Dice el actor, de 48 años, que no está de acuerdo con "una corriente que dice que, si tú crees que te vas a curar, te curarás, que seguro que vas a ganar la batalla".

"El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene y quien tiene que luchar por salvarlo es el médico. No podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no en si estás más o menos animado", dijo tajante.

Dicho esto, Morte explicó que de todas formas intentó que la enfermedad "no me tirara abajo el ánimo". Tras superar este episodio, el actor ha explicado que ha aprendido a hacer frente mejor a situaciones tan complicadas como esa.

Álvaro Morte ha seguido reflexionando en la entrevista de radio sobre aquel difícil momento y sus consecuencias: "Me podría haber pasado en cualquier momento de mi vida, pero me pasó en ese momento. Si es verdad que hay una parte que dices 'bueno, si me van a cortar la pierna, ¿cómo voy a seguir yo trabajando como actor?'. Pero bueno, preferí no pensarlo y al final todo afortunadamente salió bien".