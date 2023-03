Joana Sanz se despide de Dani Alves con una conmovedora carta

Joana Sanz visitó la prisión de Brians 2 el pasado fin de semana para reencontrarse con Dani Alves tras más de un mes de distanciamiento. Un encuentro que hizo saltar las alarmas, ya que la modelo abandonó la cárcel sin hacer ninguna declaración a la prensa y con el rostro completamente serio.

Aunque en un principio lo negó, Joana ha confirmado por fin que ha puesto fin a su matrimonio con el ex futbolista del FC Barcelona. Lo ha hecho a través de las redes sociales compartiendo unas fotografías de una carta escrita a mano en su diario en el que explica cómo se siente.

"Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso", comienza en su texto, asegurando que los últimos meses han sido "horribles" por el ingreso en prisión de su marido, acusado de violación, y el fallecimiento de su madre. "No los más duros de mi vida, pero sí que muy oscuros y dolorosos", en los que ha sentido "la sensación de abandono y soledad".

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mi en mil pedazos... Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de mirarme, como si yo fuera lo más increíble del mundo", escribe.

"Soy una persona trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana, tan humana que ha pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma", asevera.

De esta manera, Joana ha confesado que "lo amo y lo amaré siempre", pero "perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico" y concluye asegurando que "cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15". Unas palabras de lo más sinceras con las que ha querido contar a todos sus seguidores que ha tomado la decisión de poner punto final a su relación con Alves y que está preparada para "pasar a la siguiente etapa".