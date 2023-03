Julio José Iglesias cumplió el pasado mes de febrero 50 años y lo ha querido celebrar en España, atendiendo a los medios de comunicación. Como era de esperar, el hijo de Julio Iglesias y de Isabel Preysler no ha podido ser más atento y ha respondido a todo lo que se le ha preguntado tanto de él como de su familia. "El día de mi cumpleaños me levanté y estuve recordando cosas de cuando era pequeño, y me di cuenta de lo deprisa que había pasado el tiempo".

Julio José en su cumpleaños | Gtres

L"as excursiones a la finca Casa de Vacas, propiedad de Carlos Falcó, los días que me llevaban al monte de El Pardo a jugar, y donde escuchaba partidos de futbol, en la radio. Ayer casualmente pasé por el Bernabéu y me pareció una preciosidad. Estuve en Navidad con mi padre en Punta Cana, y me comentó que le estaban llamando para que asistiera a la inauguración del estadio. Me parece una idea interesante, recuerdo oírle cantar cuando era muy pequeño. Si acudiera, yo estaría en primera fila, si pudiera hacer un dueto con él, seria fantástico". Así lo contó.

Al preguntarle por la boda de su hermana Tamara Falcó, su respuesta fue muy clara: "Sí pienso ir aunque las invitaciones todavía no están enviadas. Lo que quiero es que sea feliz y de su ruptura y reconciliación , yo no tengo nada que decir", explicó.

Cierto es que Julio José aparenta menos años de los que acaba de cumplir. "Aparte de hacer mucho deporte, que me gusta mucho, la genética me viene de mi abuela Beba, que murió a los 98 años y, cuando veo sus fotos, me sorprendo de lo bien que estaba. Pienso que mi parte filipina es de ella".

Al preguntarle por su madre y la ruptura con Vargas Llosa, no tan solo se limitó a decir que estaba muy bien y muy tranquila. "Llegué el lunes a Madrid y creo que lo que ha pasado es normal en cualquier familia. Lo cierto es que mi padre la ha apoyado porque se llevan muy bien".

Un momento de la fiesta | Gtres

Julio hace unos meses que se ha divorciado, y ahora con su nueva pareja, Vivi de Doménico, se plantea ser padre. "Llevamos 8 meses juntos y estoy feliz, mi relación con mi ex mujer es muy buena, al igual que mis padres. En cuanto a tener hijos, lo tengo que hacer ya, no voy a esperar a como lo hizo mi abuelo con 80 años. Ahora o nunca".

De su carrera profesional contó que su último single está funcionando muy bien. "Ahora empiezo una gira por Estados Unidos, y claro que me gustaría cantar aquí en España. Todo depende de que la gente me quiera escuchar". Una vez concluida su comparecencia le sacaron una tarta, apagó las velas y le cantaron cumpleaños feliz.