Enrique Ponce, "afectado" por la relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel: "Están llamando la atención"

Después de un mediático divorcio, Enrique Ponce comenzó una nueva vida con la joven almeriense Ana Soria cuando estaba a punto de cumplir 25 años de casado con Paloma Cuevas. Junto a ella y sus dos hijas había construido un hogar aparentemente perfecto, convirtiéndose en una de las parejas más estables del panorama social de nuestro país. Sin embargo el torero decidió iniciar una nueva vida junto a Ana Soria, provocando un huracán mediático del que ellos mismos participaban en las redes sociales donde compartían fotografías y vídeos de su recién iniciada historia de amor.

Paloma Cuevas en cambio, siempre elegante y discreta, decidió apartarse de la vida pública y sufrir el desengaño amoroso en silencio. Sin entrar en provocaciones o hacer declaraciones sobre la nueva relación de su exmarido, la empresaria se centró en su trabajo y en la educación de sus dos hijas. Tres años después de la separación, ha recuperado también la ilusión por el amor junto al cantante Luis Miguel, amigo de la pareja desde hace décadas.

"Los otros están llamando la atención"

Precisamente de esta amistad se ha pronunciado el torero tal y como hemos podido saber en las últimas horas. En una conversación sin cámaras ni micrófonos con el paparazzi Jordi Martín, Ponce confesó que, aunque está muy enamorado de su pareja, "está afectado" por el impacto mediático que ha tenido la relación de Paloma y Luis Miguel. "Me pidió hablar fuera de cámaras y me contó que quiere llevar una vida tranquila y relajada junto a su nueva pareja. Me contó que está afectado por el impacto mediático que han tenido la relación de su ex y Luis Miguel", ha contado en exclusiva el paparazzi en el programa mexicano, El gordo y la flaca.

Al parecer, el torero estaría molesto por las comparaciones que se hacen de las parejas, señalando que son "los otros" los que están "llamando la atención": "Me dijo que él no es quien está saliendo en revistas y portadas y que son los otros los que están llamando la atención", dice, refiriéndose a su exmujer y al cantante.

Cabe recordar que tras la dolorosa ruptura del matrimonio, el Sol de México se convirtió en el paño de lágrimas de su entonces amiga. Juntos había disfrutado de una amistad de más de veinte años, motivo por el que Paloma quería ir despacio para no volver a equivocarse. Con el tiempo, el cantante logró romper ese miedo en la empresaria y desde hace unos meses es habitual verlos disfrutando de planes sin miedo a ser pillados por los fotógrafos.

Paloma y Luis Miguel han visitado lugares como Bilbao o Nueva York y ha compartido comidas familiares que demuestran que lo suyo va viento en popa. Prueba de ello, que hayan comido con la hija del cantante, Michelle Salas, quien, por cierto, aprueba la futura boda de ambos. Considera que Paloma es una mujer espléndida y ha dado el visto bueno a esa posibilidad que tantos titulares ha copado últimamente.