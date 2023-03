Eugenia Santana narra su infierno: fue ingresada en un psiquiátrico en contra de su voluntad

Esta semana saltó la noticia del complicado momento que estaría atravesando Eugenia Santana, una de las mises y presentadoras de televisión más recordadas de los noventa. Después de un meteórico paso por la pequeña pantalla donde llegó a presentar programas como El tobogán o El gran juego de la oca y de probar suerte en la interpretación con series como Tres hijos para mí solo, la canaria desapareció y durante estos años poco se ha sabido de ella más allá de un par de intentos fallidos de triunfar en el mundo de los realities (Gran hermano VIP y La isla de los famosos).

El pasado martes volvía a ser noticia después de sufrir una fuerte crisis nerviosa por la que llegó a ser ingresada durante unas horas en un centro psiquiátrico. La hermana de Eugenia, al verse incapaz de controlar a la modelo, llamó a la Policía que inmediatamente se personó en el domicilio. Según ella misma contó horas después en una entrevista en el Deluxe, todo fue provocado por un complicado problema de salud mental que sufre desde hace años.

"Me gustaría pedir perdón a mi familia, les he hecho sufrir mucho", dijo Eugenia muy emocionada, dispuesta a contar el origen del drama que vive. Al parecer, sus problemas comenzaron tras la separación de su marido José Faria, modelo venezolano, que según Eugenia, le hizo vivir un infierno: "Me daba mala vida. Fue una relación dramática".

Tras el divorcio, Eugenia comenzó a sufrir algunas crisis nerviosas que afectaban a su comportamiento en el día a día en el trabajo y con su familia: "Mis hermanos se preocuparon por mí cuando se empezó a olvidar comer y bañarme". Unas crisis que lamentablemente, no le permitieron acompañar a su madre en sus últimos días de vida. Hace apenas unos meses, llegó el diagnóstico de su problema: "Me han diagnosticado bipolaridad. De repente estaba tirada en la cama y a la semana siguiente me quería comer el mundo. No tengo ganas de salir, empiezo a encerrarme, solo a tener vida de mi madre y mi hijo".

El episodio ocurrido esta semana ha sido "la punta del iceberg": "Hace seis días me sacaron de mi casa para meterme en un psiquiátrico". Su familia llegó incluso a temer por su vida, motivo por el que llamaron a la Policía y evitar "males mayores".

Aunque asegura que nunca pensó en quitarse la vida, no guarda rencor a sus hermanos por la decisión que tomaron: "Me hicieron bajar en pijama y no me dejaron subir más. Me llevaron a un hospital, a un lugar donde va gente que intenta quitarse la vida. Pero yo no he tenido la intención de quitarme la vida y no quería ir. Era un psiquiátrico, va a ser difícil de superarlo. Pero me he caído muchas veces, pero me voy a seguir levantando. Quiero vivir".