Inesperada relación de amistad la que hemos descubierto en las últimas horas. Makoke ha hecho pública la buena sintonía que tiene con Felipe Juan Froilán con el que incluso intercambia llamadas telefónicas. Ella misma lo ha contado este fin de semana en su participación en el programa Fiesta donde ha dado la cara por su amigo por todas las informaciones que están surgiendo acerca de su vida de Abu Dabi, desvelando que hace unos días la llamó para "pedirle un favor".

"Yo lo conozco, es un chaval estupendo", contó la ex de Kiko Matamoros, asegurando que Froilán "se lo está currando mucho" en su nuevo trabajo. "He tenido una conversación con él hace unos días", desveló, sin querer profundizar en el motivo de la llamada. "Él me pregunta una cosa, es muy natural, sencillo y vulnerable. Me llama con una preocupación, tiene mi teléfono, somos amigos, hemos coincidido, nos conocemos".

La colaboradora hizo hincapié en que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar tenía una inquietud sobre un aspecto de su intimidad y necesitaba que ella le ayudase: "Es una duda que puede tener cualquier chaval", señaló sin entrar en detalles. A este respecto, la ex de Kiko Matamoros también aseguró que compartió la anécdota con una persona del programa para saber cómo podía ayudar al joven y ha sido este ‘testigo’ quien ha revelado que se produjo esa llamada. "Me ha traicionado".

Aunque no ha desvelado el motivo de la llamada todo parece indicar que estaría relacionada con Belén Perea, amiga especial de Froilán y que mantiene una relación de amistad con Makoke, tal y como dejaron ver el pasado mes cuando la llamó en directo para decirle que estaba superada por lo que se estaba contando de ella en los medios de comunicación. "No son pareja, son muy amigos. Se ve metida en la tele cuando no quiere pertenecer a esto. Se dice que si la insultó y se ha venido abajo. He hablado un segundo con ella, no puede más y está llorando. Sin comerlo ni beberlo se ha visto envuelta en esto", dijo Makoke en su momento.

Belén Perea también es muy amiga de Anita Matamoros y Javier Tudela, con la primera salió de fiesta antes del viaje de Froilán a Abu Dabi para instalarse de forma definitiva.