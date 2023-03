¿Quién es "el Divildos", el misterioso acompañante de Jessica Bueno?

El feo ataque del exjugador Jota Peleteiro contra su exmujer, la modelo Jessica Bueno, este domingo en redes sociales ha puesto de manifiesto que la ruptura no ha sido tan amistosa como nos han hecho creer. El deportista publicó en Instagram una imagen en la que aparece la modelo en un restaurante con otro hombre al que apoda ‘el Divildos’ (sí, con ‘v’) por su relación en el pasado con Lara Dibildos. Y no solo eso, pues con ironía escribe: "¿Cómo era eso? ¿El tiempo pone todo en su lugar?", se pregunta, mencionando a Jessica Bueno en la publicación.

"Ahora me va a tocar mantener a estos dos ‘palanquines’", continúa Jota, insinuando que tendrá que mantener económicamente a la pareja. Y acompaña con una reflexión en la que aparecen emoticonos de caras sonriendo: "Qué ojo tiene ‘el Divildos’", asegura refiriéndose a quien se ha identificado como Pablo Marqués, implicando por tanto en el embrollo a Lara Dibildos pese a que este mismo fin de semana se ha despedido de su madre, la fallecida Laura Valenzuela.

Pablo Marqués / Instagram

El periodista Daniel Carande ha dado más detalles sobre la identidad del acompañante de Jessica Bueno durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. Al parecer, Pablo Marqués tuvo una breve relación Lara Dibildos entre los años 2016 y 2017. Durante ese tiempo, la pareja llegó a posa públicamente en diferentes eventos, sin embargo, lo suyo no cuajó y pusieron fin al noviazgo cuando estaban a punto de cumplir su primer aniversario.

"Ha sido novio de otras famosas. Lo conocí cuando comenzó su relación con Lara", ha recordado el colaborador de esRadio. "Ha sido modelo (...) No me quiero tirar a la piscina pero creo que está con una sevillana muy famosa. Con Jessica solo tiene una amistad", ha explicado, señalando que en la publicación, Jota da a entender "que los cuernos eran de ella": "Poniendo en el texto lo de ‘palanquines’, da a entender que Pablo no tiene ni oficio ni beneficio y que lo quiere es dinero y por eso dice: ‘Ahora tengo que mantener a los dos’".

En su perfil de Instagram se define como emprendedor y la frase que acompaña a su descripción es que todo se ve "según la perspectiva". Además, en sus redes sociales da buena cuenta de su trabajo como modelo. Porque Pablo y Jessica Bueno comparten profesión. Ambos se dedican al mundo de la moda y han trabajado para marcas de lo más diferentes. Además, ejerce como empresario. Cuando estaba con Lara Dibildos tenía una empresa de trajes en Miami, donde llegó a residir.