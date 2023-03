Vanesa Romero y Santi Burgoa hacen oficial su relación con un mensaje para Alba Carrillo

7 / 7

Burgoa se centró en su chica y en los plenas de futuro que tiene con ella, sin descartar una boda o, e incluso, ser padres, aunque puntualizó con ironía: "Quién sabe el día del padre es mañana, muy pronto, no me da tiempo". No cabe duda de que la pareja está viviendo uno de los momentos más especiales de su relación y este paso, de posar juntos, se trata del primero de muchos.