Isabel Pantoja vuelve en todo su esplendor a la portada de 'Hola'... y ni una alusión a hijos

Isabel Pantoja rompe cuatro años de silencio en Hola este miércoles con la excusa de que va a celebrar medio siglo en el mundo de la música. La entrevista más esperada de los últimos tiempos llega en el momento perfecto. La cantante acaba de regresar de su gira americana, en la que por fin ha habido más luz que sombra.

Isabel posa a toda página en prácticamente todas las páginas, diez, del reportaje. En la portada vemos a la tonadillera vestida de rosa capote, con peineta y moño, mirando desafiante a cámara. Dentro posa de azul, enseñando hombros y mostrando la palma de su mano como si dijese "basta", dejando claro quién es Isabel Pantoja, le pese a quien le pese, porque enemigos e hijos quejumbrosos no le faltan.

Aclara Hola en la entrevista que el posado no se ha realizado en Cantora y que se trata de algo excepcional. Por desgracia para nosotros. Y anuncia un disco aniversario que ya se está grabando. Pero no es la única sorpresa: Pantoja estará el próximo sábado 25 de marzo en Mónaco, como invitada en el Baile de la Rosa. "Carolina de Mónaco y yo hemos tenido vidas paralelas. Lo que pasa es que ella tenía tres hijos y yo uno. Teníamos la misma edad, pasó lo mismo de la noche a la mañana y me sentí tan unida a ella en ese momento...".

"He sido el ave fénix muchísimas veces a lo largo de estos años", responde a la pregunta de de si se está reinventando. La cantante sigue haciendo duelo por su madre y por su hermano: "La echo de menos cada segundo". Pero piensa seguir adelante: "El día que me retire es para no volver, así que le pido a Dios que me de salud para seguir unos añitos". Sí reconoce que lo está pasando mal, "pero la vida de los artistas es así". "El show tiene que continuar, pero luego no. Yo luego estoy en mi casa… Yo no siento salir a la calle a no ser que sea trabajo… No siento salir a ningún sitio. No tengo ganas".

Transcurre la entrevista y no encontramos mención a sus hijos. "Me encanta guisar, si tengo que limpiar limpio, porque me apetece. O si tengo que arreglar mi armario. Soy una buena ama de casa". Y aclara cualquier duda sobre su temperamento: "No soy una mujer de armas tomar. No lo he sido nunca. Quien piense eso de mí no me conoce".

Pero sigue retrasando cualquier mención a sus problemas familiares… y llega la soberbia: "Si pudiera darle un consejo a mi yo de 20 años le diría haz lo mismo que has hecho, no te arrepientas de nada". Luego sigue con circunloquios: habla de su protocolo antes de subir al escenario, de sus platos favoritos (demasiada cocina en la entrevista, parece que va a concursar en Masterchef, un rumor que ha llegado hasta Es La Mañana de Federico) o de series. Y de su obsesión por la higiene durante la pandemia, en la que gastó litros de lejía.

Y termina la entrevista sin hacer ni una sola alusión a sus problemas familiares. Su falta de relación con su hijo Kiko, sus enfrentamientos constantes con su hija Chabelita. La ausencia de sus nietos. Quizá por eso, la última respuesta: "Hoy nada me puede arrancar una sonrisa. Pero bueno, a lo mejor mañana, que es otro día, pues puede ser que sí".

Luis Miguel aclara las "mentiras sobre su vida privada"

Antes de que el rumor se hiciese noticia, y falsa, Luis Miguel, poco dado a los desmentidos o confirmaciones, ha querido aclarar las informaciones que se han venido publicando sobre la supuesta orden de detención que pesa sobre él por no hacer frente al pago de la pensión de sus hijos.

Es la revista Hola la que avanza que el cantante, "fiel a su línea de no entrar en el juego mediático para preservar a sus hijos de lo que interpreta una campaña de desprestigio", ha tomado medidas legales contra el medio que difundió la noticia. Se refiere a Diez Minutos, que ya ha enmendado su error publicando el desmentido en portada.

Dice Hola que "el Sol de México quiere demostrar que no va a permitir que usen a Miguel y Daniel para extorsionarle nunca más".

Lara Dibildos despide a su madre

Todas las revistas dedican un hueco en sus portadas a la muerte la pasada semana de Laura Valenzuela. La actriz falleció en el Hospital de la Princesa de Madrid rodeada de sus familiares. A la cabeza de todos, su hija Lara Dibildos, que no se ha separado de su madre en los últimos años. De hecho se la llevó a vivir a su casa cuando la enfermedad empezó a devorarla.

Tanto Semana como Diez Minutos elevan la noticia a sus portadas, con las imágenes más emotivas de la despedida y sendos reportajes glosando el pasado laboral de la guapísima presentadora.

Semana añade una entrevista exclusiva con Fran Murcia Dibildos, el nieto mayor de Laura, que se despidió de su abuela hace un mes y que no ha podido venir al entierro porque reside en Estados Unidos. Fran ya no se dedica al baloncesto y ahora está estudiando para productor musical. "Me he criado con mi abuela básicamente, me tenía más mimado que a nadie. Para mí era una superheroína". "Era la mujer que dio luz a España".

Hola publica un extenso reportaje en el que vemos a todos los que han arropado a Lara en este momento triste. Desde su ex y padre de su hijo pequeño, Álvaro Muñoz Escassi, hasta la novia de éste, Maria José Suárez. Incluso Anna Barrachina, la hija de Álvaro, abraza a Lara, que no dudó en acogerla en su casa cuando se descubrió la paternidad del jinete.

Cóctel de noticias

Olimpia, la hija mayor de Carolina Herrera y Miguel Báez "El Litri" se despixela en Hola. La joven acaba de celebrar su mayoría de edad y en la celebración de su cumpleaños ha demostrado lo bien que se llevan sus padres, separados desde hace años.

Dos páginas después, vemos también en Hola a Carolina Herrera paseando por Madrid con su novio, Pedro de Noronha. El financiero portugués, residente en Londres, estuvo en España almorzando con los hijos y la madre de Carolina, la genial diseñadora colombiana.

Marisa Jara explica en Semana cómo está tras su última operación de urgencia. "Me he salvado otra vez", dice la modelo tras haber sido intervenida de un nuevo tumor maligno. "Me han abierto la barriga de arriba a abajo. Pero capote y a torear. Hacerme la víctima no es lo mío".

Mario Casas vuelve con su ex, Déborah François. Diez Minutos publica varias fotos exclusivas de la pareja de actores abrazándose y besándose en una terraza de Madrid. Los dos se conocieron en 2019 durante el rodaje de "El Practicante" que terminó poco después. Ahora han vuelto a reencontrarse. Mario va vestido de naranja, un color muy discreto para pasar inadvertido.

Aitana y Sebastián Yatra, juntos hasta en la autoescuela. Diez Minutos publica varias fotos de la cantante haciendo sus prácticas para obtener el carnet de conducir. Al parecer se está sacando a la vez el teórico y el práctico de moto y coche. Y no le pone nerviosa que su novio vaya viendo desde el asiento de atrás cómo se maneja.