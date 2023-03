La influencer Paula Ordovás confiesa que sufrió abusos sexuales en su infancia

La influencer de las influencers, Paula Ordovás, sorprendió a los asistentes de la gala de la revista Fearless con una confesión: sufrió abusos sexuales durante su infancia. Era la primera vez que contaba en público que, tras años de terapia e introspección, ha terminado comprendiendo lo que le pasó cuando era sólo una niña indefensa: fue abusada por la persona que se encargaba de cuidarla. Paula, que cuenta con más de medio millón de seguidores en las redes sociales, aprovechó que era reconocida con el Premio Influencer con Valores de la revista Fearless, que se entregaron este martes en la sala Flamenco de Leones, para contar su historia.

En EsRadio-Libertad Digital hemos hablado con ella unas horas después de hacer esta dura confesión, que sorprendió incluso a su marido, Eduardo Nieto. "Él no sabía de qué iba a hablar en mi discurso", nos confiesa.

Paula, ¿cómo estás? Ayer nos dejaste impactados cuando contaste por primera vez este episodio traumático de tu vida.

Lo sabía gente cercana a mí, mis amigas íntimas y mi marido. Pero decirlo en alto ha sido para mí una liberación y un paso muy grande. Y creo que también una forma de ayudar a gente que haya pasado por la misma situación.

He pasado tres años complicados en mi vida por una autoexigencia extrema en absolutamente todo lo que hacía, desde lo profesional a lo personal. Y esa autoexigencia al final me llevó a no estar bien anímicamente, a tener depresión y a pedir ayuda. Al final localicé el motivo: estaba huyendo de esas situaciones que para mí eran imperfectas y que viví en mi infancia. Ahora estoy sanada para decirlo en alto. Me siento liberada y curada.

Hablemos de ese episodio traumático que sufriste…

Sufrí abusos sexuales desde los cuatro hasta los seis años y después repetí un episodio parecido en la adolescencia. Una persona del matrimonio que nos cuidaba en casa abusó de mí. Yo era muy pequeña y no entendía nada. Y como la mente es sabia, acaba borrando muchas recuerdos de nuestra cabeza. Sólo después, cuando he empezado a tratarme psicológicamente, he sido consciente de todo. Incluso de lo que había borrado de mi mente.

No me arrepiento en absoluto de haber recuperado estos pensamientos. Normalicé situaciones que no eran normales. Borré de mi mente episodios para sentirme liberada, continué haciendo una vida en la que huía de todo aquello y esa no es la solución.

¿Sabes que este tipo de abusos es más habitual de lo que sabemos?

Esto es mucho más habitual de lo que pensamos. Al final un niño que no está formado no entiende que está sometido a una serie de comportamientos y escenas que no son las normales y eso genera un trauma en ti… Y encima tienes sentimientos de culpabilidad. Ellos te hacen sentir así: "No puedes contar esto, está mal", y una niña de cuatro años, que es la edad a la que yo empecé a sufrir esto, no se puede defender.

Unos años después, vuelve a ocurrirme algo parecido en mi adolescencia que me hace recordarlo todo. Pero entonces me sentí mucho más fuerte, y me dije que no volvería a vivirlo. Me lo impuse, pero recordarlo fue todavía más traumático.

Las influencers ofrecéis una imagen de felicidad y vida perfecta que a veces es puro espejismo. ¿Qué vas a responder a quienes te acusen ahora de haber vendido una imagen de ti misma tan distinta?

No creo que lo que yo proyecto haya sido una mentira. Ni siquiera una sensación de irrealidad. He querido contarlo cuando me he sentido preparada. Ahora lo estoy. Sí es cierto que yo he llegado a un nivel de autoexigencia que sí he reflejado en mis redes sociales. Hay mucha gente detrás de la pantalla que me acusa de ser irreal, de tener tres empresas, vestirme de gala, hacer maratones, grabar contenido, tener mi casa perfecta y adorar a mi marido. Yo lo que muestro es real, yo soy así. Pero en lo malo también soy así.

He buscado y busco la perfección en mi vida por mí, para mí, no para los demás. Y ahora soy consciente de que precisamente es esa búsqueda de la perfección la que me llevó a tener depresión en los últimos tres años, quizá para huir, entonces de manera inconsciente, de toda la imperfección en la que había vivido.

Yo me fue de mi casa con 18 años y todo lo he conseguido con mi sudor y mis lágrimas. Ni familia acomodada ni ayuda de nadie. Me lo he currado yo solita, pasando cosas muy jodidas, como mucha gente. Lo que muestro en mis redes sociales es real y lo que no muestro también es real.

¿Qué parte de vida privada hay en todo lo que vemos en la vida de una influencer?

Es necesario tener una parte que no se ve. Yo me quedo muchas cosas para mí. La gente quiere ver cosas bonitas en las redes, al menos yo. Cuando entro en el perfil de alguien quiero inspirarme. Y no considero que sea irreal.

Ahora he querido contar todo lo que me ocurrió porque me daban un premio de influencer con valores. Pues estos son los míos. Y también porque a día de hoy se está perdiendo la noción de todo en las redes sociales, hay una sobreinformación absoluta y puede que mi mensaje sea importante y ayude a alguien.