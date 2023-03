Dura acusación de Almudena Cid contra Christian Gálvez: "Me confundió a mí y a mi entorno"

Almudena Cid vive un buen momento profesional y personal después de su dolorosa separación de Christian Gálvez. Los proyectos laborales se le amontonan, tanto los relacionados con el deporte como con su faceta de actriz, y además ahora se ha lanzado a escribir su primera novela, Caminar sin punteras. Por este motivo ha concedido una entrevista a la Cadena Ser donde no solo habla del proceso de escritura de la novela sino que también ha hecho referencia a su matrimonio con el presentador.

El matrimonio rompió su relación hace ya un año y durante este tiempo, han vivido la separación de forma muy distinta. Mientras que Gálvez no tardó en rehacer su vida con la presentadora Patricia Pardo, la exgimnasta ha necesitado tiempo para asimilar los complicados meses que había vivido: "Creo que ya lo he superado pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida", dijo cuando le preguntaron sobre ese proceso.

Mostrándose más dura que nunca con su exmarido, Almudena narró las consecuencias físicas y mentales de la ruptura: "Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar". Fue entonces cuando desveló cómo fueron los últimos días de su matrimonio y el golpe de realidad que sufrió: "Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba (…) Es como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio. Y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir".

Lo más complicado fue ser consciente de que necesitaba ayuda y que no podía "gestionar todo" ella sola. Cuando dejó el deporte se refugió en su matrimonio, por este motivo no solo tendría que acostumbrarse a estar sin el deporte, sino también sin su pareja: "Por suerte, ya puedo hablar del tema notando que estoy bien. Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones. La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza".