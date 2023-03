La piloto Carmen Jordá, denunciada por atropellar dos veces a una mujer

Carmen Jordá ha sido denunciada por un supuesto doble atropello a las puertas de un centro de medicina estética. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo y la víctima trabaja como dependienta de la clínica. La piloto y modelo "la atropelló en dos ocasiones, de forma intencionada y después huyó a toda velocidad", según ha detallado en exclusiva El programa de Ana Rosa.

"El motivo es que, al parecer, esta persona no quería pagar los 300 euros que costaba un tratamiento que había ido a realizarse a este centro", comentó la víctima y trabajadora estética al programa de Telecinco. El suceso puede acarrear graves consecuencias para la deportista, ya que en la denuncia consta que "su comportamiento fue altivo y grosero", desde que entró en el local hasta que lo abandonó.

María, dueña del establecimiento, explicó que la piloto se negó a abonar el dinero alegando que había llegado a un "acuerdo comercial" con ella. "Llegué justo en ese momento, me llamaron para decirme que esa persona no quería abonar los servicios porque había llegado a un acuerdo conmigo, cosa que no es cierta, nunca tuvimos esa conversación".

"Cuando llegué, ella estaba fuera en el interior de su coche, yo atravesé mi vehículo para evitar que se marchara, pero como estaba obstaculizando el paso, tuve que ir a aparcarlo. Así que una empleada y otra del local de al lado se pusieron delante para evitar que se fuera...", detalló María en televisión.

Tras esto, la dueña del local comentó que Carmen Jordá "intentó empujarles con el coche para que se quitaran. La persona que no era la empleada se acercó para decirle 'nos estás atropellando' y ella dijo 'eso es lo que quiero, os quitáis u os atropello". Una advertencia que llevó a cabo segundos después: "Yo estaba aparcando, pero vi cómo mi empleada salía despedida hacia los coches de enfrente", relató.

Según la denuncia, Carmen Jordá atropelló a la víctima en dos ocasiones, que ahora está sufriendo las duras consecuencias de este hecho tan impactante: "Ella tiene heridas leves, pero sí que le ha dejado consecuencias psicológicas". La presentadora Patricia Pardo, con la denuncia en la mano, detalló que tras el primer atropello, la piloto "echó marcha atrás con su Maserati y la volvió a atropellar, desplazándola unos tres o cuatro metros".

Puestos en contacto con Jordá, en un principio accedió a hablar con la reportera. Sin embargo, al ser preguntada por el incidente que ha acabado con una denuncia, la deportista colgó el teléfono dejando la conversación a medias.