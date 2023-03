Carmen Jordá niega el doble atropello a una mujer: "Intentan desprestigiarme"

El pasado jueves se conoció que Carmen Jordá ha sido denunciada por un supuesto doble atropello a las puertas de un centro de medicina estética. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo y la denuncia fue interpuesta el 15 del mismo mes. La víctima es una trabajadora del centro en el que la piloto se hizo un tratamiento valorado en 300 euros, un precio que se negó a pagar porque según habría alegado, se trataba de una colaboración comercial.

María, dueña del establecimiento, explicó que nunca llegaron a un acuerdo. "Cuando llegué, ella estaba fuera en el interior de su coche, yo atravesé mi vehículo para evitar que se marchara, pero como estaba obstaculizando el paso, tuve que ir a aparcarlo. Así que una empleada y otra del local de al lado se pusieron delante para evitar que se fuera...", detalló María en El programa de Ana Rosa.

Tras esto, la dueña del local comentó que Carmen Jordá "intentó empujarles con el coche" para que se quitaran. "La persona que no era la empleada se acercó para decirle 'nos estás atropellando' y ella dijo 'eso es lo que quiero, os quitáis u os atropello’". Una advertencia que llevó a cabo segundos después: "Yo estaba aparcando, pero vi cómo mi empleada salía despedida hacia los coches de enfrente", relató.

La primera reacción de la piloto fue defenderse con un comunicado emitido a través del bufete Fuster-Fabra Abogados. "Las informaciones difundidas son absolutamente falsas y carecen de toda correlación con la realidad. Ni nuestra mandante, ni sus representantes, ni esta firma de abogados tienen constancia de la iniciación de ningún tipo de acción judicial, incoación de procedimiento o notificación de denuncia alguna contra nuestra representada", reza el texto.

Además, en dicho comunicado se dejaba claro que Carmen "no va a realizar ninguna manifestación al respecto de estos supuestos hechos a los medios de comunicación" y que debido a "la gravedad de las difamaciones vertidas" la protagonista de esta noticia "ha puesto este asunto en conocimiento y disposición de sus abogados, para el emprendimiento de las actuaciones legales oportunas".

Pero menos de 24 horas después de emitir el comunicado, Carmen Jordá ha concedido unas declaraciones a Marca donde niega que se produjera ningún atropello. "Todo lo que han dicho es para intentar desprestigiarme, pero no lo van a conseguir. Soy una mujer muy fuerte y luchadora", asegura sin dar más explicaciones sobre lo que ocurrió aquel 9 de marzo. "Confío plenamente en mis abogados para que esto se esclarezca cuanto antes. Además, ya he tomado las medidas pertinentes para que estas difamaciones no caigan en saco roto", sentencia.