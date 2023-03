El pasado 20 de marzo se cumplieron tres años del fallecimiento de Carlos Falcó. En plena primera ola de la pandemia de coronavirus, el marqués de Griñón fallecía dejando a Esther Doña completamente devastada. A pesar del tiempo que ha pasado, la empresaria no puede contener las lágrimas cuando recuerda al que considera "el gran amor de su vida".

Este jueves el programa Y ahora Sonsoles habló sobre la figura del marqués y repasó algunos de los mejores momentos de su historia con Esther Doña, quien asegura que se acuerda de él todos los días: "Lo hecho mucho de menos. El domingo hizo tres años y fue un día muy difícil porque estos dos años pasados no me afectó tanto como este. He revivido aquel momento cuando me llamaron y me dijeron: 'Carlos ha muerto'. Ese miedo, esa incertidumbre y esa soledad fue muy dura y este año la he revivido".

Aunque ha tratado de rehacer su vida con el juez Santiago Pedraz, Doña cree que la vida sin su marido "ha sido más dura" pero gracias a su gente, ha vuelto a tener ganas de vivir: "Gracias a Dios estoy rodeada y amigos y ese día lo celebramos. Estuvimos juntos recordándolo. Ha sido muy duro. Son tres años y vas siendo consciente de que es real, que no lo volverás a ver y lo que cada vez lo echas más de menos", dijo sin poder contener las lágrimas.

Tras el fallecimiento del marqués de Griñón, Esther Doña comenzó una relación con el juez Pedraz, que no llegó a buen puerto. Un noviazgo que lejos de hacerla olvidar a Carlos Falcó, afianzó aún más lo que sentía hacia él.