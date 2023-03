Belén Esteban: "Hablar de política en 'Sálvame' es una gilipollez"

Belén Esteban protagoniza una extensa entrevista en Papel, de El Mundo, en la que habla largo y tendido de su situación en Sálvame y la del propio programa en la constelación de la cadena madre, Telecinco.

"Es verdad que hemos bajado de audiencia, pero no ha bajado solamente Sálvame. Han bajado todos los programas", dice Belén sobre la evidente crisis del formato. "Hay mucha gente que quiere vernos fuera, pero se van a joder porque todavía nos queda mucho", dice al respecto.

Reconoce Belén que "a veces hemos hecho telebasura, sí, pero todo el mundo la hace. No creo que Sálvame sea un programa de telebasura". Y continúa: "A mí me encanta El Programa de Ana Rosa, pero también tiene corazón. ¿Es eso telebasura? Yo veo programas de fútbol y me llevo las manos a la cabeza. Me encanta El Chiringuito, pero joder…".

Su opinión sobre el programa que le dio la fama es tajante: "Sálvame es la mayor creación televisiva del siglo XX, del XXI y del XXII". Pero en la entrevista también aborda el tema de los vetos de la nueva dirección de Mediaset, que ella dice no comprender muy bien en algunos casos.

"Yo de política no voy a hablar, pero no porque lo diga el código ético, sino porque creo que Sálvame es un programa de corazón y hablar de política es una gilipollez. Para matarnos es mejor no hablar, ¿me entiendes?", dijo, distanciándose de su compañero Jorge Javier Vázquez, que ha apostado precisamente por la vía contraria.

Aunque no ve un Sálvame sin ella. "Yo tengo que estar por cojones", asegura no saber si continuará en la televisión una vez acabe el programa. "No sé cuándo va a acabar Sálvame, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también en televisión".