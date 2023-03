La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González y Beatriz Cortázar para tratar largo y tendido toda la actualidad social del momento. Incluyendo el no tan inesperado despido de Marta Riesco, reportera de El Programa de AR, rostro conocido de Telecinco y pareja de Antonio David Flores, que ha calentado el ambiente en torno a los profundos cambios que acomete la cadena.

"Lo de Marta Riesco iba a acabar muy mal, se veía venir. Era seguro que iba a pasar", opinó en esRadio Federico Jiménez Losantos, que aseguró que no le gustaría "estar en la piel de las productoras que llevan a Marta Riesco", cuya salida era "evidente". "No tengo nada personal, en contra suyo ni de Antonio David, pero llevo muchos años en esto y sé el problema legal que hay en televisión. Y hay gente que no está para salir porque está pasando un mal momento o porque le han comido el tarro", dijo sobre el estado emocional de la reportera.

No es, esta vez, una crítica a Telecinco como cadena, sino de una situación que "se ha ido deteriorando porque ella no ha asumido una situación muy complicada. Ella no estaba para directos y no la hubiera puesto en pantalla hasta que estuviera más tranquila", dijo Jiménez Losantos, que consideró que en realidad se la ha "protegido más de lo que la convenía".

La periodista Beatriz Cortázar añadió al respecto que "las redes han sido el problema". "Es difícil jugar con eso eso y ella no tiene filtro, y los filtros son buenos porque al menos cuentas hasta diez. Me consta que se le ha protegido muchas veces quitándole del directo porque tuvo demasiada exposición", dijo sobre Riesco, enredada en polémicas con Rocío Flores, los programas de La Fábrica de la Tele y todos sus integrantes y otros trabajadores de la cadena. "Sus abogados le han recomendado que no se manifieste en redes públicamente. Su problema han sido las redes", reiteró Cortázar, que igualmente lamentó la situación y espera que la reportera recupere la buena senda laboral.