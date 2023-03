Raquel Bollo se estrenó este fin de semana como colaboradora en Fiesta, el programa de Emma García, pero Alexia Rivas se encargó de amargar la tarde a su nueva compañera.

La causa, el paso de los hijos de Raquel Bollo, Manuel Cortés y Alma Bollo, por Supervivientes. Como era de esperar, ella se deshizo en elogios a sus vástagos, pero Alexia Rivas se esforzó por manifestar la opinión contraria.

Muy crítica con el concurso que están haciendo los hermanos, la nueva colaboradora se mostró sorprendida y afectada por Alexia, que Bollo atribuyó a la estrecha relación que ésta mantiene con Isa Pantoja, evidentemente vinculada con Asraf, otro de los presentes en la isla. Raquel Bollo fue subiendo el tono de la conversación hasta sacar de quicio a todos.

Hasta el punto de que Emma García, tras varios minutos tratando de rebajar la tensión, acabó dándose por vencida y cortando por lo sano. "Me he cansado. Hacía tiempo que no vivía un momento así. No coincidís en absolutamente nada y no vamos a llegar a ningún sitio", zanjó.

Bollo se quejó de que se le negaba la palabra, arremetía contra Alexia Rivas y, en su defensa de su hijo frente a Asraf, aleccionó a su rival sobre su papel comentando vídeos.

Se amparó alegando que su relación con Asraf fuera y antes de Supervivientes fue siempre muy buena. "Yo he tenido muy buena relación con él, muy buenas conversaciones en el AVE. He sacado la cara por él muchas veces. Le he echado más de un cable. Cuando un niño te dice que qué bueno es Manuel, yo pensaba que por la amistad que tiene no me iba a tratar. Es noble", dijo sobre él.

Alexia manifestó entonces su postura, acusando a Raquel Bollo de "hablar de cosas de fuera pero tienes que centrarte en el concurso", algo que le valió aplausos del público en el plató. "En este vídeo que hemos visto yo puedo tener mi opinión con colaboradora de que no me gusta cómo ha actuado Manuel. Y yo lo diré".

"Manipulas", acusó Bollo, que arremetió contra la colaboradora exigiendo que "no te equivoques conmigo". Entre ambas había algo acumulado de manera evidente y que viene por la desconfianza de Bollo hacia Rivas por ser amiga de Isa Pantoja, y por tanto a Asraf.

Alexia, por su parte, puso limites y espetó que "a mí nadie me dice los que tengo que decir ni siquiera mi madre y imagina mi representante". E insistió: "Yo no voy a tener nada personal contigo, estoy comentado el reality y las formas de Manuel me parecen desmesuradas. Tengo derecho a tener mi opinión, entiendo que lo defiendas pero no vengas con cosas de fuera".

Raquel Bollo respondió demostrando que venía pisando fuerte y acusó a Alexia de "manipular" vídeos: "Eres una mentirosa", llegó a decir. "Me pongo negra. ¿Cómo me vas a decir que quieres entrar en el concurso? Te puedo demostrar ahora delante de cualquiera que Manuel se pudo equivocar, por supuesto, pero quien le dice a Manuel que va con la leccion aprendida es Asraf".

Alexia desveló un encontronazo anterior fuera de las cámaras que preludió el que estaba teniendo lugar en antena ante una ojiplática Emma García: "El otro dÍa se enfadó Raquel y le dije que bajara el dedo en la sala VIP. Estaban delante veinte personas". Una broma sobre convertirse en la "nueva Arelys", madre de Yulen Pereira, que Bollo se tomó muy mal, de modo que -según Alexia- "a partir de ahora cero bromas". Un incidente que seguramente saldrá a la luz con todo detalle.