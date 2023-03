Joana Sanz ha aparecido en El Programa de AR para desmentir y explicar algunos rumores en torno a su última conversación con Dani Alves, al que ha vuelto a visitar a la cárcel tras haber anunciado el fin de su matrimonio con el futbolista.

La modelo ha aclarado en el programa de Telecinco que el motivo de su viaje a la cárcel de Brians, donde permanece encarcelado por la supuesta violación de una joven, no se produjo por motivos de dinero, tal y como se ha señalado.

Se trataba de la primera vez que el todavía matrimonio se veía las caras desde que la modelo anunció su separación con una desgarradora carta publicada en sus redes sociales y las teorías acerca del motivo de este inesperado reencuentro no tardaron en surgir.

"No tenemos que hablar absolutamente nada de dinero porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común", ha explicado Joana Sanz, que muy sinceramente asegura que sí hablaron de dinero pero que lo hicieron "al principio de esta situación".

"Yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París a donde me iba a trabajar", añadió en El Programa de Ana Rosa. "Nunca he necesitado nada de él. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo. Siempre hemos tenido nuestras cosas", ha puntualizado.

La modelo también se ha mostrado contundente con el que fue su pareja: "Yo no lo voy a juzgar, para eso está la Justicia", dijo a la reportera Leticia Requejo, que ha subrayado lo ya dicho por la propia Yoana: aunque ambos hayan tomado la decisión de separarse, "no quiere dejarlo solo como persona". Sanz, por tanto, ha querido mostrar una imagen de mujer fuerte, tranquila y que ciertamente está intentando "salir adelante" en estos difíciles momentos.