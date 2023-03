Jordi Cruz recrimina a Tamara Falcó su vuelta con Iñigo Onieva: "Nunca me gustó"

Tamara Falcó regresó este lunes a las cocinas de Masterchef como invitada especial para el estreno de la nueva temporada de concursantes anónimos. La ganadora de la cuarta edición de la versión 'Celebrity' del talent show de TVE nunca ha ocultado lo mucho que significó para ella su paso por esas cocinas. Victoria que sin duda marcó un antes y un después en su carrera televisiva. En esta ocasión Tamara visitó a los nuevos aspirantes del concurso a los que aconsejó sobre cómo afrontar el reto y conseguir colarse en la final.

También dejó divertidos momentos con el chef Jordi Cruz, con quién tuvo muy buena sintonía durante su participación. Tan buena fue su relación, que llegó a rumorearse que podrían tener haber tenido algo más. Habladurías de las que ellos mismos han hecho bromas, como ocurrió este lunes en su rencuentro: a su entrada al plató, Jordi Cruz evitó a Tamara, hasta que Pepe Rodríguez puso de manifiesto el ‘enfado’ de su compañero': "Mira la cara de Jordi", señaló el cocinero. "Estoy intentando mantenerme al margen, no sé qué decirle", contestó Cruz.

Finalmente, fue la propia Tamara la que señaló el motivo de su indiferencia: "He vuelto con Iñigo y a Jordi no le gusta". A lo que el chef añadió: "Nunca me gustó". La marquesa hizo gala de su sentido del humor riéndose del comentario: "Y lo dice tan pancho", y aprovechó para reivindicar a su pareja asegurando que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y que cree en que las personas pueden cambiar: "Ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho".