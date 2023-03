La histórica victoria de Rafa Castaño en Pasapalabra que se llevó el mayor bote en la historia del programa el pasado 16 de marzo supuso una alegría para su compañero Orestes Barbero, pero también una decepción, pues no pudo poner el broche de oro a su largo periplo como concursante. El triunfo de su compañero significaba también su salida del formato después de meses luchando por alzarse con el premio y lo hacía retirándose de la vida pública y guardando silencio sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

Debido a la expectación generada, finalmente Orestes reaparecía hace unos días en redes sociales para tranquilizar sobre su estado, pues se había rumoreado que la derrota lo había dejado completamente abatido: "Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando", escribió ante la avalancha de "mensajes de preocupación" que estaba recibiendo.

Un día después concedió una entrevista a la televisión de Castilla y León de la que se hicieron eco este lunes en Espejo Público donde Orestes hablaba sobre el tratamiento que se ha hecho de sus palabras para generar clickbait y para dar a entender que no había aceptado de buen grado la victoria de su contrincante: "Han caído en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga" para crear "una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait", dijo sobre algunos medios de comunicación.

Orestes en 'Pasapalabra'

A Susanna Griso no le gustaron las palabras de Orestes y le recriminó su silencio tras Pasapalabra después de un año y medio en televisión: "Creo que también hay un contrato no escrito de que si tú has estado todas las noches en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo".

A juicio de la presentadora de Antena 3, esta confusión se hubiese evitado si el concursante hubiese hablado con los medios "con total normalidad" y hubiese contado cómo se encuentra en la actualidad: "¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tienes que esconder? Menos victimismo".