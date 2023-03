Alessandro Lequio opta por no hablar de la maternidad de Ana Obregón

Nada más hacerse pública la noticia de la maternidad de Ana Obregón, al preguntarle a Alessandro Lequio cuál era su opinión, su respuesta no ha podido ser más concisa ante los medios, asegurando que no se iba a pronunciar. "Entiendo muy bien vuestro trabajo, pero yo de esto no voy a hablar". Así lo expresó. Además, en sus redes, ha compartido un mensaje felicitando a su mujer, María Palacios.

Mucho se está opinando sobre este bombazo, y cierto es que hacía mucho tiempo que a Ana Obregón no se le veía tan feliz. Como es sabido, la actriz en estos últimos años ha sufrido la pérdida de su único hijo Alex, después el de su madre y a continuación el de su padre. Lo de los padres es ley de vida, pero lo del hijo le ha sesgado la vida para siempre.

Con este hecho, la polémica está servida, y las opiniones son diversas. Unos lo defienden , en cambio otros lo ven como una locura. Sobre todo, por la edad de la actriz. El caso es que ella está feliz, y seguramente lo único que le interesa es el estar volcada en esa nueva hija. Que parece ser se va a llamar Ana, igual que la madre y la abuela.