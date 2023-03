Ana Obregón ha vuelto a dar la campanada mediática con una noticia que deja boquiabierto a todo el que la lee: acaba de volver a ser madre de una niña que ha nacido en Miami por gestación subrogada. Que calienten los opinólogos, porque se abren varios debates que van desde la moral hasta la utilización de los vientres de alquiler, pasando por la edad de la progenitora. Y que a Ana, que se ha puesto siempre el mundo por montera, le van a importar un bledo.

Es Hola la revista que, a través de la agencia Gtres, ha conseguido las imágenes de la Obregón en el momento en el que abandonaba la clínica en la que ha nacido el bebé, que según adelantan algunos medios, se llamaría Ana.

Los hechos relatados por Hola y apuntalados por el reportaje gráfico son los siguientes: Ana abandona el hospital Memorial Regional de Miami en una silla de ruedas protocolaria en la que puede leerse "Mother Baby Chariot", transporte para madres y bebés. En sus brazos, vestida con gorro capota rosa y tapada con un arrullo blanco, hay un bebé recién nacido.

Ana es llevada hasta su coche, en el que la espera una sillita portabebés. En su muñeca, una pulsera que la identifica como madre adoptiva. Se monta en su coche y se marcha hasta el apartamento que ha alquilado para esperar a la recién nacida y en el que pasará varios días con ella.

Asegura Hola que sólo Ana, sus hermanas Celia y Amalia, y Alessandro Lequio conocían esta información. Un secreto que han guardado desde junio del año pasado, cuando se programó la gestación. Y un secreto que han guardado todos los conocedores de la historia y que quizá explicaría las tensiones que han vivido recientemente Ana y el padre de su hijo fallecido.

La pequeña, añade Hola, nació el lunes 20 de marzo. Ese día Ana se trasladó hasta el centro hospitalario, en el que ha permanecido durante tres días, hasta que el miércoles 22 pudo llevarse a su hija a casa.

Si Ana Obregón es demasiado mayor para ser madre (tiene 68 años, Papuchi fue padre con 89, Tita Thyssen tuvo a sus gemelas con 64), si tiene más edad para ser abuela que madre (y en las redes ya empiezan a apostar porque sea ésta la posibilidad), si es lícita la gestación subrogada o si ha pagado los ciento treinta mil euros que cuesta de media en Estados Unidos para satisfacer un capricho, son temas para la tertulia. La evidencia es que, por primera vez en meses, vemos a Ana Obregón pletórica y con una sonrisa en la boca.

Pantoja explica cómo fue su noche en Mónaco

Al final no hubo encuentro con Carolina de Mónaco, pero eso no deslució en absoluto la noche estelar de Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa. La cantante explica en Hola todos los detalles de la fiesta, a la que acudió invitada por un mecenas alemán y su marido transformista.

La tonadillera explica por qué no pudo hablar con la princesa monegasca. O por qué no quiso, menuda es ella: "El cariño y la admiración por Carolina siguen estando ahí. Había tantísima gente que no pude acercarme a ella. Y yo no iba a molestar. No era el momento".

A cambio, relata en Hola que se llevó un saludo afectuoso del príncipe Alberto: "Fue supersimpático, cariñoso y educado. Todo lo que diga es poco. Se quedó sorprendido, me habló en italiano, lo entendí perfectamente. Me dijo cosas muy bonitas, me pidió que me pusiera a su lado, me agarró de la cintura y nos hicimos la foto". Según la revista, al ser presentados le dijo "Sei bellissima" (estás guapísima).

Pantoja está feliz. Ignora por segunda semana consecutiva a sus hijos y sus problemas con ellos. Y a la pregunta de si a partir de ahora va a salir más a menudo, se muestra contundente: "Toda mi vida he sido una mujer de poco salir. Salgo cuando quiero, cuando me apetece, cuando hay algo que me gusta, cuando voy a estar feliz, con gente que quiero y me apetece estar. Nadie en mi vida me ha prohibido salir de casa".

Un detalle a tener en cuenta: la pareja de Pantoja en el certamen era su hermano Agustín. Sin embargo Hola no publica ni una sola imagen de él, cumpliendo su deseo establecido hace años por orden judicial de pasar a ser una persona anónima.

Rosario Mohedano sin pelos en la lengua en ‘Diez Minutos’

Rosario Mohedano, en plena promoción por el lanzamiento de su canción "De qué vas", habla en Diez Minutos en una entrevista realizada por Dani Carande.

Su canción es para ella un desahogo: "He sentido impotencia por mí y por los míos". "Se publicó que estaba a punto de perder mi casa y mi hijo, que tenía nueve años, llegó preocupado porque creía que nos iban a echar".

Si por algo se caracteriza Rosario es porque no tiene pelos en la lengua: "Conozco a mi prima Rocío y sé que no me va a pedir perdón, porque según ella no ha hecho nada malo, solo se ha desahogado y ha contado su verdad, pero lo que sé es que su verdad no es la mía".

"No he llorado porque se haya roto la relación, pero sí me ha dolido la forma en que nos ha echado de su vida. Yo la consideraba como una hermana", añade.

Rosario, a diferencia de su prima Rocío, sí tiene contacto con Rocío y David Flores: "Me los como a besos. Cuando estoy con ellos les noto esa tristeza. No entiendo que su madre no les vea".

Ágatha cambia ‘Hola’ por ‘Semana’

Ágatha Ruiz de la Prada comparte portada en Semana con Paz Padilla con una entrevista exclusiva en la que posa acompañada de su último novio, José Manuel Díaz-Patón.

La diseñadora ha viajado a Sofía, capital de Bulgaria, con otros 200 invitados que han podido comprobar en sus carnes cómo se vive en el país que tuvo a Simeón como monarca. Ágatha llevó hasta allí sus coloridos diseños.

Durante tres días Semana la ha acompañado en su periplo. El resultado es una entrevista en la que reitera lo que suele decir en otras revistas y televisiones. Que sus hijos son muy educados, habla de su divorcio ("No lo esperaba, no lo buscaba, no lo hubiera hecho, pero al final el divorcio resultó una maravilla. No fue positivo, fue la pera"), o de su novio actual, del que dice que es "un manitas" y que "sabe mucho de señoras".

Bigote Arrocet confirma nueva ilusión

Ya estaba tardando Bigote en hacer una exclusiva explicando cómo está su corazón. Es Semana la revista que le ha entrevistado en exclusiva y en la que confiesa que está ilusionado: "Salgo con una persona que no es española y estamos muy bien".

El humorista posa sentado en un taburete y habla de la atractiva mujer de mediana edad con la que lleva saliendo un tiempo y que se encuentra con él en tierras brasileñas. "Estamos juntos y muy bien pero ella no tiene nada que ver con el universo mediático y prefiere mantenerse en el anonimato".

También hace referencia a la guerra televisiva que mantiene su hija Gabriela con las hijas de Teresa Campos: "Me da lo mismo, allá ellas".

Y, como hace siempre, habla de la presentadora: "Tengo mi conciencia tranquila. Estuve seis años viviendo con ella, fui muy feliz, le deseo lo mejor, y siento que no le den el lugar profesional que le corresponde, pero me molesta que han pasado cuatro años desde que rompimos y sus hijas se siguen metiendo conmigo". "Me da mucha pena su situación, porque le tengo gran cariño. Nunca imaginé que pudiera estar así". No le preguntan por su posible parte de culpa.

Cóctel de noticias

Tamara e Íñigo, agobiados meses antes de su boda. Según Semana, la pareja está preocupada porque un familiar amigo de un empresario ha sufrido un grave accidente de moto que le ha dejado graves secuelas.

Paz Padilla se vuelca en su familia y en su novio tras quedarse sin programa. Semana dedica su portada a la gaditana, que se ha marchado a Zahara de los Atunes después de que Mediaset haya decidido suprimir su programa por baja audiencia.

Helene Svedin y Luis Figo, dos amantes de la hípica. La esposa del futbolista practica ahora la doma clásica y ha sido fotografiada por Hola en una de sus competiciones.

Carmen Jordá se defiende en Hola de las acusaciones de doble atropello: "Todo lo que han dicho es para desprestigiarme. Es absurdo y es mentira… No he hecho nada de lo que se me acusa. Y no me ha llegado ninguna denuncia, me enteré de este asunto por los medios".

Teresa Baca se casa por el Hola con Álvaro Torres Calderón. Hola se ha hecho con los detalles privados de la ceremonia, que los invitados se han dedicado a publicitar en sus redes sociales.

Paloma Rocasolano, la mejor ayuda de su nieta Carla Vigo. Semana y Diez Minutos publican varias fotos de la madre de la reina acompañando a su nieta mayor, que acaba de confesar que sufre un trastorno alimenticio.