Gloria Camila Ortega ha regresado a las redes para anunciar su despedida de las mismas. La causa, el diagnóstico de ansiedad y estrés derivado del tristemente célebre docudrama En el nombre de Rocío, en el que Rocío Carrasco arremetió duramente contra toda su familia generando una gran polémica que llegó incluso al ámbito político.

En una publicación que ha sido rápidamente borrada, Gloria Camila aseguraba que el cuadro de ansiedad y depresión que arrastraba le ha llevado a esta situación. Con unas imágenes de ella misma llorando, la joven hija de Ortega Cano daba a entender que el profundo daño ejercido por su hermana sigue presente.

Lo que Gloria Camila no ha borrado es un "stories" en la red social en el que anuncia su inminente retirada de las redes sociales y da las gracias a aquellos que sí la han apoyado.

"Esta noche desactivaré temporalmente la cuenta. Dicho esto, subiré antes de quitarla un comunicado de mi abogado para aclarar las mentiras que se cuentan en una revista".

Gloria Camila Ortega | Instagram

Se refiere Gloria Camila a la última portada de Lecturas en la que se aseguraba que Rocío Carrasco había doblegado a la joven en los tribunales en el caso del supuesto diario secreto de rocío Jurado utilizado por ésta para vender la segunda entrega de su docudrama de La Fábrica de la Tele.

En el texto inicialmente retirado de redes sociales, Gloria Camila alega "temas de salud mental" que hasta ahora no le ha interesado exteriorizar, pero que ahora le pasan factura. "Nunca os he dado un informe médico, nunca os he dado el nombre de lo que tengo ni la medicación que tomo ni las sesiones que llevo de terapia".

Acusa al "ataque gratuito y denigrante que recibo día tras día sobre todo desde que salió en la televisión la serie documental En el nombre de Rocío. Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar. Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre de 2022 en terapia con una psiquiatra. Salí de La Granja con un 90 por ciento de ansiedad. Estuve 3 semanas sin salir de casa. Llorando día sí, día también", cuenta.

La dura publicación servía a Gloria Camila para exponer que "me tuvieron que subir la medicación por tener pesadillas heavys, por estar nerviosa diariamente, por no encontrar soluciones, y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos. Tengo un cuadro ansiosodepresivo. Y esto, diariamente, me va tirando hacia abajo. No veo luz".

Es por ello que, tras haberse retirado de los medios, anuncia que hace lo mismo de Instagram, al menos por unas semanas.