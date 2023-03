Joana Sanz desvela la verdadera razón por la que pidió el divorcio a Dani Alves

Joana Sanz está pasando por un momento complicado desde que una juez de instrucción acordara el 20 de enero el ingreso en prisión provisional de Dani Alves por un presunto delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. La modelo pidió el divorcio a su marido en medio del alboroto mediático, un movimiento que algunos fans del futbolista interpretaron como un "abandono" en su peor momento personal.

Entre tantos comentarios negativos recibidos en Instagram, a la modelo le ha molestado especialmente uno que dice "por todos esos momentos compartidos juntos, este no era el momento de dejarle a deriva. Entiendo tu dolor pero creo que no es el lugar ni las formas". La contestación de Joana no tardó en llegar y fue muy reveladora: "El lugar y las formas las perdió él engañándome mientras mi madre se moría". La respuesta deja claro que lo que más le dolió fue la infidelidad, reconocida por el propio Alves, mientras su madre se encontraba luchando por su vida.

Cuando saltó a los medios la detención de Alves, Joana confesó que su madre había fallecido una semana antes y apenas había empezado a asumir que ya no estaba como para que la "atormenten" con la situación del futbolista: "Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento", dijo entonces.

En un primer momento, el futbolista negó ante la juez haber mantenido relaciones sexuales con la víctima, una versión que tuvo que cambiar rápidamente por sus contradicciones. La defensa, tras visionar más de siete horas que grabaron las cámaras de la discoteca Sutton, consideró que hay material suficiente para poder sostener la última versión de Dani Alves, que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Hay que recordar que una de las causas por las que la jueza dictó la entrada en prisión del brasileño fueron sus contradicciones. Mientras la declaración de la joven de los hechos acaecidos fue "contundente" y "persistente", Alves dio hasta tres versiones diferentes. La defensa alega que el ex del F.C. Barcelona mintió para intentar salvar su matrimonio y no reconocer que le había sido infiel a su mujer.