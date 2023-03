El shock causado por la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada no cesa de generar reacciones de todo tipo. Alessandro Lecquio, padre del fallecido Aless, no quiso ahondar excesivamente en el tema, pese a asegurar haber sabido "todo" y, a la vez, no poder evitar mostrar una evidente disconformidad con la decisión de Ana.

No obstante, ha sido otra fuente, el colaborador de Sálvame Kiko Hernández, el que ha aportado nuevos datos sobre el proceso de gestación del bebé de Ana Obregón. Padre de dos hijas por gestación subrogada, Hernández ha revelado que Lecquio se puso en contacto con él para pedirle información sobre este proceso.

El colaborador fue padre de dos niñas que nacieron en Estados Unidos por el mismo método utilizado por la actriz de 68 años. Aunque, eso sí, su caso no generó tanta polémica como la impactante revelación de ¡Hola!, y el propio Kiko Hernández se ha preocupado de llevar su paternidad con casi total discreción.

"Yo no soy amigo de Alessandro Lecquio y de Ana Obregón pero me pareció un tema muy íntimo. Alessandro Lequio se puso en contacto conmigo y me preguntó todo tipo de informaciones", dijo Kiko Hernández sobre el tema más notorio del momento.

El colaborador, que aseguró "flipar" cuando recibió la llamada, explicó que sucedió "tres o cuatro semanas después de fallecer Alessandro... A las tres o cuatro semanas no te puedes plantear siquiera iniciar ese proceso".

Kiko analizó la complejidad de la situación considerando en Sálvame que "no creo que sea el momento de hacerlo. A las cuatro semanas no te puedes plantear una gestación subrogada. Es mi opinión... Hay gente que fallece un hijo y le pasa algo y su recurso es tener otro hijo. Si esto la ha ayudado a sobrevivir... El dolor por la muerte de su hijo lo ha canalizado de esta manera".

"Lecquio no solo se pone en contacto conmigo sino que ayuda a Ana con toda la gestión... abogados, el proceso, dónde se puede hacer", dijo en el programa de Jorge Javier Vázquez.

Kiko Hernández, que explicó que la gestación subrogada es un proceso muy habitual en Estados Unidos, opinó que "se estaba haciendo mal un proceso de luto. Esto es algo que tienes que meditarlo mucho. Yo estuve muchos años intentándolo de una forma o de otra. Y lo que se tarda en el proceso son tres años. Yo intuía que el proceso era para Ana". Pese a ello, explicó que se volcó en darle toda la información necesaria a Alessandro.

Y opinó: "Creo que Alessandro ha apoyado en todo momento a Ana. No creo que compartiera su decisión. Creo que lo habrán discutido. Entiendo que Alessandro le dijo: si lo quieres hacer, hazlo".

Fiel a la absoluta discreción con la que se ha llevado el proceso, Kiko Hernández dijo en Sálvame: "Yo no se lo he contado absolutamente a nadie. Es un tema muy íntimo como para ir contándolo".