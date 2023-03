Adiós a la tradición de la Familia Real en Mallorca por Semana Santa

La reina emérita doña Sofía ya se encuentra en Palma de Mallorca para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, una visita que se ha convertido en habitual cada año pero que parece haberse roto para la Familia Real.

Como ya ocurrió en 2022, no se espera la asistencia de Felipe VI y doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que no acudieron a la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Palma, una tradición que los reyes Juan Carlos y Sofía instauraron en 1995 y que solo paró por la pandemia del covid-19.

Desde Zarzuela no se han dado detalles de la ausencia de este año ni el anterior, al considerar que se trata de una actividad privada y que no forma parte de la agenda oficial. Salvo sorpresa, no veremos a la Familia Real al completo disfrutando de las vacaciones en Palma.

En 2022, Felipe VI no acudió a la Misa de Resurrección, pero sí que visitó Palma en solitario. El Rey se dejó ver 12 de abril en la isla y allí firmó el nombramiento de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, tal y como recogió el BOE el año pasado.

El monarca estaba, más concretamente, de visita en el Club Náutico del Arenal donde se disputaba la Copa de España de 420. Felipe se rodeó de regatas y competidores como un visitante más, una visita relámpago tan discreta que tardó una semana en conocerse, y si lo hizo fue gracias a las redes sociales de la Federación Cántabra y el real Club Marítimo de Santander.

Entre los planes de la reina Sofía para este año está asistir al tradicional concierto solidario en la Catedral a beneficio de Projecte Home Balears. Será el lunes de Pascua (3 de abril) a las 20.30 horas contará con la presencia de todas las autoridades de Baleares para escuchar Un réquiem alemán, de Johannes Brahms..