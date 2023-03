El delicado estado de salud de María Teresa Campos tiene en vilo a sus dos hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. Después de la recaída que tuvo hace unos días, la presentadora precisa atención constante, motivo por el que solo un reducido grupo de personas tiene acceso a ella: sus hijas, sus nietos y las personas que trabajan en la casa de la matriarca.

Desde que salieron a la luz las últimas imágenes de Teresa, algo desmejorada y con una notable pérdida de peso, sus hijas no han dejado de suplicar respeto a los medios de comunicación. Esta semana Terelu volvía a hacerlo, haciendo saltar las alarmas sobre el estado de su madre: "Mi vida está llena de más preocupaciones. Mi única preocupación no solo es mi hija. Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra", ha confesado la presentadora, que cuenta con tristeza que la situación verá empañados estos días de Semana Santa, días que la familia Campos se reunía para compartir su devoción.

"Al final, solo deseas el mayor bienestar y la mayor felicidad a la persona más importante de tu vida junto con mi hija. Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca", añade Terelu en la que será sin duda la Semana Santa más triste que recuerda al no poder tener junto a ella a su madre, que previsiblemente se quedará en casa descansando.

A Terelu "se le caen las lágrimas" pensando que su madre no volverá "nunca a más" a vivir la Semana Santa malagueña que tan buenos momentos le trae a la memoria: "Me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña (…) Tengo el corazón en mil pedazos porque sabe lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años".

Por su parte, Alejandra Rubio, más optimista que su madre, ha mandado en las últimas horas un mensaje tranquilizador sobre el estado de abuela: "Es una etapa nueva para todos", dice sobre su abuela, a la que estaba acostumbrada a ver trabajando o en eventos públicos. Ahora, debido a su edad y su salud, apenas sale de casa: "Ahora toca cuidarla mucho, quererla mucho, apoyarla, darle cariño y consentirla. Es ley de vida".