Victoria Federica levanta pasiones luciendo un atrevido corsé lencero

En los últimos años, Victoria Federica se ha convertido en todo un referente para el mundo de la moda. La hija de la infanta Elena y Jaima de Marichalar es reclamo de firmas de ropa gracias a su despunte como influencer en las redes sociales, donde ya roza los 250.000 seguidores. Pese a que tanta exposición publica nunca ha sido del agrado de su madre, Victoria Federica tiene claros sus objetivos y no duda en compartir momentos de su vida tanto profesionales como personales.

Esta semana la sobrina de Felipe VI se ha dejado ver disfrutando de un anoche de fiesta con amigos. Una actitud desinhibida que demuestra que, al igual que su hermano Felipe Juan Froilán, se mueve como pez en el agua en el mundo de la noche. Pero si hay algo que ha llamado la atención de esta última salida ha sido su espectacular look lencero: un corsé de encaje en color negro. Un look de lo más sexy que ha sorprendido a sus seguidores, pues hasta la fecha no la habíamos visto presumiendo de algo tan atrevido.

Junto a ella, aparece el cantante Daniel Oviedo, conocido integrante del dúo Gemeliers, con el que parece tener una gran amistad.

En una de las historias posteriores de Instagram también la vimos ataviada con un mini top que recuerda al que lucen artistas como Rosalía o Nathy Peluso. Una prenda tendencia también entre las jóvenes y que el caso de Victoria Federica, le sienta como un guante.

Victoria Federica demuestra una vez más que se ha convertido en una de la royals con más personalidad a la hora de elegir sus estilismos. Tanto así, que en los últimos meses ha firmado un jugoso contrato con una firma de moda española, motivo por el que su presencia en photocalls se ha intensificado.