Las confesiones telefónicas que Luz Casal escuchó durante la pandemia

Tiene Luz Casal nuevo disco, el décimo séptimo de su interesante carrera de cantautora que inició hace casi cincuenta años, "Las ventanas de mi alma". Poético título que contiene, a ritmo ecléptico de baladas, rock-pop, notas de tango, jazz y bolero, historias y pensamientos, que le inspiraron en buena parte las confesiones de gente que le confiaron por vía telefónica, más de dos mil. Sucedió en los dramáticos y recientes tiempos de la pandemia. La intérprete sugirió a través de un vídeo que se comunicaran con ella aquellas personas que se sintieran huérfanas de cariño, inmersas en la soledad o el miedo causado por el terrible covid. Durante un par de meses, Luz Casal fue recogiendo esas llamadas, las cuitas de gentes desconocidas que le iban revelando sus sensaciones ante esos meses tremendos del confinamiento. Y de esas confesiones surgió el hilo argumental de las doce canciones de que consta el álbum recién salido al mercado.

Uno de esos temas, el que abre el disco, reza: "Sé que soy capaz / de ponerme en tu piel. / De sentir a la vez / tus penas". Confiesa que obtuvo más lecciones positivas para ella misma que el consuelo que pudiera darles a quienes la llamaron. Luz Casal tiene una discografía muy personal con la que se ha ganado la admiración de muchos seguidores, sobre todo mujeres. Fue denominada como "un verso suelto en la música", cuando TVE le dedicó un programa de la serie "Imprescindibles". Y es que su repertorio no se parece en general al del resto de sus colegas.

Es lenta, puntillosa, con sus composiciones. "Las ventanas de mi alma" le llevó cinco años hasta decidirse a grabarlas en unos estudios de Tarragona. Aunque no tiene predilección por inspirarse en un determinado sitio para crearlas, fue en Málaga, donde tiene una casa, el sitio donde concluyó su obra. La capital de la Costa del Sol es donde pasa muchas temporadas junto a su compañero, Paco Pérez Bryan, conocido comentarista musical, en otra época al frente de programas en Radio Nacional de España, que es malagueño. Con él convive desde hace varios decenios. No tienen hijos. Ella dijo públicamente que no se sentía capaz de ser madre. Ha llevado siempre su vida sentimental de manera discretísima. No se le conocen romances anteriores a su relación con Pérez Bryan. Y no es fácil encontrar imágenes de la pareja, que huye de cuanto tenga que ver con la prensa rosa.

"Ya no soy carne fresca", dice Luz, añadiendo que es evidente que ya no tiene veinte años, sino sesenta y cuatro, nacida en la localidad coruñesa de Boimorto, donde todos los años organiza un festival con fines benéficos. No le preocupa su aspecto físico, aunque se cuide, sobre todo porque tiene muy presente el cáncer de mama que sufrió años atrás. Cuando se había recuperado del primer susto que le causó su aparición, una recaída posterior retrasó su total restablecimiento. De tan dramática experiencia sacó fuerzas suficientes para seguir luchando, al enfrentarse a la temida enfermedad, de tal manera que, quienes padecían lo mismo que ella, recibieron una lección de ánimo y esperanza de Luz Casal. No obstante, cada vez que se le pregunta lo que sintió en esos años de inquietud, resuelve así la cuestión: "Hubo gente, sí, que efectivamente me comunicaban que mi actitud serena y fuerte ante el cáncer, les sirvió para no venirse abajo, mas yo no me he considerado nunca una abanderada de nada".

Luz Casal en una visita reciente a esRadio | Archivo

No es Luz Casal, no lo ha sido nunca, una mujer presumida, y es el caso que en los primeros años de su carrera nunca vestía falda en el escenario. Pretendía hacer patente que le importaba por encima de todo que su auditorio escuchara sus canciones sin fijarse en cómo vestía, sin necesidad de mostrar sus piernas o parte de su anatomía. Y el ayer para ella poco le importa: "No soy nostálgica, no miro el pasado".

Un pasado que no le fue fácil para llegar a donde hoy está en la lista de nuestras mejores cantantes. Es normal que suela imponerse la moda, la novedad de intérpretes jóvenes que irrumpen en el mundo del espectáculo mientras van cayendo en el olvido artistas veteranos. Luz Casal es una de esas excepciones, porque nadie ha usurpado su estilo, ni es considerada una vieja gloria. Al contrario. La única española que en el último medio siglo ha triunfado en Francia, país al que a menudo viaja, donde sus discos son muy apreciados, discografía relevante, pues ha vendido nada menos que quince millones de copias, no sólo en España. Ahora emprende una gira para dar a conocer en directo ese último disco donde por cierto hay una pieza de hace treinta años, "Un poco más de amor", que le compuso Carmen Santonja (del dúo Vainica Doble), y que ella ha retocado en el texto. No la grabó entonces y ahora piensa que no ha perdido actualidad cuanto en ella consta.

¿Qué predomina en el carácter de Luz Casal? Yo diría que su sinceridad. Es muy sensible. Pudorosa. Pero no se esconde del todo cuando revela algunos secretos de su idiosincrasia: "Soy compleja, llena de recovecos. Digo en alguna canción que el rencor es una enfermedad: yo la padezco". Así, a simples rasgos, María Luz Casal Paz, su identidad completa, viene luchando desde que empezó a ser profesional de la canción, haciendo coros a un paisano suyo muy celebrado, en tiempos cuando empezó a ser llamada sólo Luz al emprender su etapa de solista. Pasó muchas dificultades en Madrid cuando iba deambulando en pos de una casa de discos que la contratara. Poco a poco, logró ir imponiendo sus canciones, pues el noventa por ciento de sus estrenos son de cosecha propia. Del resto, se recuerda cuando grabó para una película de Almodóvar el bolero "Piensa en mí", que muchos creen de su autoría, cuando era un éxito del mexicano Agustín Lara.