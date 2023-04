Malestar en el entorno de María Palacios, mujer de Lequio, por la maternidad de Ana Obregón

La maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón es uno de los bombazos del año en la prensa del corazón. La portada de ¡Hola! del pasado miércoles es solo el comienzo de una historia de la que todavía nos quedan por conocer detalles y, a la espera de que la actriz y presentadora decida (o no) conceder una exclusiva, las filtraciones y rumores se suceden cada vez con más intensidad.

El cambio de actitud de Alessandro Lequio en El programa de Ana Rosa fue significativo, pasando del silencio absoluto a mostrar su descontento. "Me están contando cosas de las que no estaba al tanto", declaró en el magacín de Telecinco. En este tema se volvió a centrar la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde la colaboradora Beatriz Miranda aportó más novedades que tienen que ver con Lequio y su mujer.

"Una fuente de mi confianza me cuenta que en el entorno de la familia de María Palacios esto ha sentado mal, bastante mal. No debe haber una relación fluidísima entre María y Ana Obregón. Quizás por el exceso de protagonismo de ella, de antes y de ahora", afirmó. Miranda está convencida de que María Palacios estaba al tanto de la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada. "Mi impresión es que ella no pidió opinión a nadie y que a hechos consumados, con el embrión implantado, lo ha contado", añadió.

En el caso de que la actriz quiera explicar la historia completa de la pequeña Ana, a la colaboradora no le sorprendería "que ella dijera que es abuela, no madre", poniendo sobre la mesa la teoría de que el donante de esperma fue Álex Lequio.

Beatriz Cortázar recordó, por otro lado, que sobre este tema son todo especulaciones sobre una menor, a la que hay que proteger. "Estoy esperando que Ana lo diga pero ella ya ha dejado claro a una persona de su confianza que de abuela nada, que ella es madre (...) Si quiere contarlo y si puede, que lo cuente. Lequio no está nada contento. Está de vacaciones de Semana Santa y le ha venido bien que esto haya coincidido con un periodo vacacional", añadió.

Sobre aquel cambio de actitud de su compañero en El programa de Ana Rosa ya opinó Cortázar. "Fue una mañana curiosa. Él se había manifestado diciendo que no lo quería hablar por lo que han vivido. Y él lleva su duelo en silencio. Pero vi a otro Alessandro, más enfadado, que atizó a los íntimos de Ana, a los que negó y aseguró con peineta que no se creía que no estuvieran al tanto".

En todo caso, Cortázar señaló cuál puede ser el próximo paso para Ana Obregón, que puede manifestarse al respecto en una entrevista o guardar silencio. "Ella está acabando el libro que empezó a escribir con su hijo, e igual el último capítulo es ese. Tendrá una explicación completa", se aventuró a pronosticar como posible hipótesis.