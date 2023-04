Shakira, desahuciada del domicilio familiar por el padre de Piqué

Shakira ya se encuentra en Miami con sus hijos para empezar una nueva vida tras la separación de Gerard Piqué. La cantante colombiana se despide de Barcelona, la ciudad en la que ha vivido desde hace más de una década y en la que se instaló para "dar estabilidad" a Milan y Sasha, "la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", tal y como explica en un comunicado de despedida.

"Hoy iniciamos un nuevo capítulo en búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas", escribe Shakira.

Tras su despedida de España, el diario La Vanguardia ha desvelado que Shakira fue desahuciada de su domicilio en la ciudad condal por Joan Piqué, padre del exfutbolista. Hace tan solo unas semanas la artista recibió una carta de Piqué padre, administrador de la S.L. dueña del domicilio familiar, para conminarle a abandonarlo con fecha 30 de abril del 2023.

Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una vez la pareja puso punto final a su relación. Constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL (la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista) como socio único. La fecha tope para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal como el que ocupan actualmente los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, es el 30 de abril de este año.

Aunque la salida de Shakira de nuestro país era una decisión más que anunciada, la cantante tuvo que adelantar sus planes y aprovechar este parón de Semana Santa para poder viajar con sus hijos a Miami, donde comenzarán una nueva etapa en un nuevo colegio al otro lado del charco.