Las hermanas Campos no se han perdido una de las citas anuales más especiales parala ciudad andaluza para disfrutar de las procesiones junto a sus dos hijas Carmen Borrego y Terelu Campos, así como el resto de la familia. Sin embargo, el delicado estado de salud de la veterana presentadora ha impedido que este año pueda acompañarlas y se ha quedado en su casa de Madrid acompañada de su inseparable Gustavo y el resto de sus empleados.

Las que no han faltado a la Semana Santa de Málaga es la pequeña de las Campos. Terelu se desplazó hace unos días para vivir las procesiones en compañía de su hija Alejandra Rubio. Desde allí, ha escrito una emotiva publicación en redes sociales donde recuerda a su madre y muestra su tristeza al no poder acompañarlas: "Ella esté año no está pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión, y para rezarle que la cuide todos los días", escribe con una fotografía de madre e hija ante la imagen del Cautivo, del que son muy devotas.

Para Terelu, es una Semana Santa "muy diferente pero también muy triste". Unas palabras que reiteran lo que la presentadora escribió hace unos días en su blog, donde confesó que, aunque le cuesta admitirlo, nada volverá a ser como antes: "Mi vida está llena de más preocupaciones. Mi única preocupación no solo es mi hija. Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra. Al final, solo deseas el mayor bienestar y la mayor felicidad a la persona más importante de tu vida junto con mi hija. Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca (…) Me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña (…) Tengo el corazón en mil pedazos porque sabe lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años".

En la imagen compartida por Terelu aparece acompaña de su hija Alejandra Rubio, de hecho, en la fotografía que ha compartido en sus redes sociales señala la importancia de su compañía durante estos días tan especiales y complicados a la vez: "Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora". Por su parte, la joven también ha compartido en su Instagram imágenes de la Semana Santa malagueña y de cómo la está disfrutando en familia.